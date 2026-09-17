Zonguldak Filyos Limanı'nda hazırlıkları süren Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, ekim ayının sonunda Karadeniz'deki kalıcı görev yerine uğurlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre, Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci fazı temsil eden tesiste ilk gaz bu yıl sonu itibarıyla yakılacak.

Yaklaşık 7 bin personelin mesai harcadığı platform, bünyesinde 21 ayrı fabrika barındıran dev bir sanayi tesisi olarak inşa ediliyor. Günde 6 kilometre kablo çekilen projede, toplam 642 kilometre elektrik kablosu ve 30 kilometre borulama işlemi bulunuyor. Bakan Bayraktar, 20 yıl boyunca üretim yapacak tesisin hazırlıklarında son bir aylık sürece girildiğini aktardı.

ÜRETİM KAPASİTESİ NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda kara tesisleri aracılığıyla 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılayan üretime, yüzer platform ile günlük 10 milyon metreküp daha eklenecek. Böylece toplamda 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklarla sağlanmış olacak. 2028 yılında platformun kardeş gemisinin de Türkiye'ye getirilmesiyle Karadeniz'deki toplam üretimin dört katına çıkarılması planlanıyor.

EKONOMİYE VE ARZ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ NEDİR?

Türkiye genelindeki 22 milyon doğal gaz abonesinin üçte birinden fazlasının ihtiyacını tek başına karşılayacak olan proje, bugünkü fiyatlamalarla günlük 10 milyon dolar değerinde gaz üretecek. Tesisin ülke ekonomisine yıllık katkısının 3,5 milyar doları bulması bekleniyor. Küresel enerji krizine işaret eden Bayraktar, kış öncesi doğal gaz depolarının tam kapasite doldurulduğunu ve olası arz kesintilerine karşı tüm alternatif planların hazırlandığını bildirdi.