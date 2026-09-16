AKDENİZ’DE mikroplastik kirliliğine karşı yürütülen denetimler genişletilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın son operasyonu Alanya’da aylardır tartışılan deniz kirliliği sorununu yeniden gündeme taşıdı. Bakanlık ekiplerinin Adana’da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesise yönelik 8-10 Eylül tarihlerindeki denetimlerinde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 13 tesise toplam 30 milyon 499 bin TL idari para cezası uygulandı, 12 tesisin faaliyeti durduruldu.

AKDENİZ'DE 28 TESİSİN FAALİYETİ DURDURULDU

Bakanlığın mikroplastik kirliliğine karşı 1 Temmuz’dan bu yana Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla’da sürdürdüğü denetimlerde toplam bin 396 inceleme gerçekleştirildi. Bu süreçte çevre mevzuatına aykırılık tespit edilen 76 tesise 153 milyon 599 bin 814 TL ceza kesilirken, 28 tesis hakkında faaliyet durdurma kararı verildi. Denetimlerin su ve deniz kirliliğinin yanı sıra atık yönetimi alanını da kapsadığı bildirildi.

ALANYA'DAKİ ARAŞTIRMA KİRLİLİĞİN KAYNAĞINA İŞARET ETMİŞTİ

Son denetimler Alanya açısından ayrı bir önem taşıyor. Alanya Belediyesi, kıyılarda görülen plastik kirliliğinin kaynağını belirlemek amacıyla Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğdu ile bilimsel çalışma yürütmüş, araştırmanın sonuçları 6 Ağustos’ta kamuoyuyla paylaşılmıştı. Alanya kıyılarında yapılan saha çalışmalarında bazı noktalardaki mikroplastik yoğunluğunun Akdeniz’deki mevcut kirlilik seviyesinin 60-65 katına kadar çıktığı açıklanmıştı. Araştırmada Adana kıyılarından Kemer ve Fethiye’ye uzanan geniş Akdeniz hattındaki kirlilik hareketleri de incelendi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken, kirliliğin önemli kaynaklarından birinin katı atık geri dönüşüm faaliyetleri olduğunu belirtmişti. Özçelik, derelere ve su kanallarına ulaşan plastik atıkların yüzey akıntılarıyla Alanya, Manavgat, Serik, Kemer ve Akdeniz’in farklı noktalarına taşınabildiğini ifade ederek sorunun yalnızca tek bir kentin sınırları içinde değerlendirilemeyeceğini vurgulamıştı.

BAŞKAN ÖZÇELİK TEŞEKKÜR ETTİ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, mikroplastik kirliliğiyle mücadele kapsamında alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: ​“Öncelikle bu kararın alınmasından dolayı yalnızca Alanya adına değil; Adana, Hatay, Mersin, Antalya ve Akdeniz'e kıyısı olan tüm şehirler adına büyük bir mutluluk duyuyorum. Alanya Belediyesi olarak dedikoduyla değil, bilimsel çalışmalar ve ayağı yere basan ispatlanmış verilerle hareket ediyoruz. Mikroplastik tehlikesine karşı da aynı yöntemle çalıştık. ​Şehrimizin can damarı olan tarım ve turizme zarar veren atıklarla ilgili kamuoyunun dikkatini çektik, desteğini aldık ve sesimizi Ankara'ya duyurduk. Denetimleri artırarak bu konudaki hassasiyeti en üst seviyeye taşıyan devlet yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Biz sadece mikroplastik olayında değil, şehrimizi ilgilendiren hemen her projede konunun uzmanlarıyla bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. Turizm Master Planı'ndan kıyıların kullanımına ve imara kadar tüm önemli adımları bu anlayışla atıyoruz. Çünkü analitik düşünce bilimle birleştiğinde sonuç her zaman olumlu olur.

​Ancak bir Belediye Başkanı olarak, ilgili tesislerin kapatılmış olmasından dolayı mutlu olmadığımı da belirtmek isterim. Söz konusu tesisler Çevre Bakanlığının standartlarını yerine getirerek ve çevreye zarar vermeden atık yönetmeliğini uygulayarak elbette çalışabilirler. Buradaki temel amacımız tesislerin kapatılması değil, çevreyi koruyacak donanıma kavuşturulmasıdır. Bu sorunun kalıcı olarak ortadan kaldırılması; denizlerimizin, doğamızın ve özellikle tarım arazilerimizin korunması en büyük dileğimizdir. Konuya hassasiyet gösteren tüm kurumlarımıza tekrar teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi