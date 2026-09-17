ANTALYA’nın Demre ilçesi açıklarında seyir halindeyken motor arızası yapan ve denizde sürüklenmeye başlayan yelkenli teknede bulunan 2 İsrail vatandaşı için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan tekne, yedeğe alınarak marinaya ulaştırıldı.

Olay, 15 Eylül’de Demre ilçesi açıklarında meydana geldi. İngiltere bayraklı “Danipus” isimli yelkenli tekne, seyir sırasında yaşanan motor arızasının ardından kendi imkanlarıyla yoluna devam edemedi. Denizde sürüklenmeye başlayan teknede bulunan kişiler, durumun ardından yetkililerden yardım talebinde bulundu.

YARDIM ÇAĞRISI ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Tekneden yapılan yardım çağrısının ardından Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. İhbarın ulaştığı ekipler, yelkenlinin bulunduğu noktaya ulaşmak üzere bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik ekipleri, belirtilen mevkiye ulaştıklarında motor arızası nedeniyle hareket kabiliyetini kaybeden yelkenli tekneyi tespit etti. Teknenin güvenli şekilde kıyıya ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

YELKENLİ TEKNE YEDEĞE ALINDI

Ekipler tarafından gerekli kontrollerin ardından “Danipus” isimli yelkenli tekne Sahil Güvenlik botuna bağlanarak yedeğe alındı. İçerisinde 2 İsrail vatandaşının bulunduğu tekne, ekiplerin kontrolünde Demre kıyılarına doğru çekildi.

Denizde gerçekleştirilen çalışmanın ardından yelkenli tekne Demre Setur Marina’ya ulaştırılarak güvenli şekilde yanaştırıldı.

OPERASYON SORUNSUZ TAMAMLANDI

Motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenen teknenin marinaya ulaştırılmasıyla Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması tamamlandı. Teknede bulunan 2 İsrail vatandaşı da tekneyle birlikte güvenli şekilde marinaya ulaştı.

Olayla ilgili paylaşılan bilgilerde herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu bildirilmedi.