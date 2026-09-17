Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 18 Eylül 2026 tarihinde Antalya genelinde planlı şebeke çalışmaları gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülecek yatırım ve bakım faaliyetleri nedeniyle, Alanya dahil toplam sekiz ilçede gün içinde belirli saatlerde enerji akışı sağlanamayacak.

ALANYA'DA KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Alanya'nın farklı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayacak olan kesintiler, öğleden sonraya kadar devam edecek. Bayır, Bayırkozağacı ve Güzelbağ mahalleleri ile Beldibi Mahallesi Merkez Sokak ve Tosmur Mahallesi'nin belirli bölgelerinde (22103, 22102, Aydoğan Sokak ve Çomruk) 09.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. Saray Mahallesi Atatürk bölgesinde ise kesinti takvimi 09.30 ile 16.30 saatleri arası olarak planlandı.

ANTALYA'NIN DİĞER İLÇELERİNDEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Aksu ilçesi Boztepe ve Kumköy mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında çalışma yapılacak. Döşemealtı'nda Bahçeyaka, Orta, Yeniköy ve Karaman mahallelerinin çeşitli sokaklarında aynı saat dilimlerinde enerji kesintisi yaşanacak. Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak Konyaaltı'nın Doyran, Geyikbayırı, Çağlarca ve Çitdibi mahalleleri ile Korkuteli Güzle Mahallesi'nde 09.30 ile 16.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Batı ilçelerinden Kaş'ta Aklar, Çavdır, Kınık ve Palamut mahallelerinde 08.30 ile 15.30 arasında; Yeşilköy'de 09.00 ile 11.00, Gelemiş'te ise farklı bölgelerde 09.00 ile 16.00 ve 11.00 ile 13.00 saatleri arasında bakım gerçekleştirilecek. Kemer'de Beldibi, Göynük ve Yeni mahallelerinde, Kepez'de ise Altınova Orta, Altınova Sinan, Ünsal ve Şafak mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında altyapı yatırımları sürecek.

KESİNTİ SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzun süreli planlı kesintilerde elektronik cihazların zarar görmemesi için fişlerinin prizden çekilmesi öneriliyor. Ayrıca, kesinti saatleri içinde asansör kullanımından kaçınılması ve buzdolabı kapaklarının olabildiğince kapalı tutularak gıda güvenliğinin sağlanması, pratik önlemler arasında yer alıyor.

Turizm sezonunun devam ettiği Alanya ve çevre ilçelerde yapılacak bu altyapı güçlendirme çalışmalarının, bölgedeki enerji kalitesini artırması hedefleniyor. İşletmelerin ve vatandaşların günlük planlamalarını açıklanan saat aralıklarına göre yapmaları önem taşıyor.