Antalyaspor A.Ş.'de 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan olağan genel kurul toplantısı için geri sayım başladı. Şirket yönetim kurulunun 28 Ağustos'ta aldığı karar doğrultusunda, pay sahipleri 18 Eylül saat 16.00'da Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesini yeni yönetim kurulunun seçimi oluşturuyor.

Yapılan resmi duyuruya göre, genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tabloları okunarak görüşülecek. Dönem içinde görev yapan üyelerin ibra edilmesinin ardından yeni yönetimin seçimine geçilecek. Ayrıca, 7405 sayılı kanun kapsamında borçlanma ve ek bütçe konularında yeni yönetime yetki verilmesi de karara bağlanacak.

HAZİRAN AYINDAKİ SEÇİMİN ARDINDAN YENİDEN SANDIK

Kulüpte son yönetim değişikliği 19 Haziran'da yaşanmış ve Mustafa Ergün tek aday olarak girdiği seçimde başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ergün dönemi, özellikle FIFA'daki dosyalar ve transfer yasağının kaldırılmasına yönelik yoğun mesaiyle geçti. Bazı dosyaların kapatılmasıyla transfer lisansları çıkarılsa da, ortaya çıkan yeni hukuki süreçler kulübün gündemini meşgul etmeye devam etti. Yönetimin göreve geldikten kısa süre sonra yeniden genel kurul kararı alması, mali ve idari yapılanmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

BAŞKANLIK İÇİN HANGİ İSİMLER KONUŞULUYOR?

Seçim süreci yaklaşırken iş insanı Levent Ördek'in ismi gündeme gelse de, Ördek kulübün vergi ve SGK yüklerine dikkat çekerek adaylıktan çekildiğini bildirdi. Kulislerde eski yöneticilerden Mehmet Bora'nın ismi öne çıkarken, mevcut başkan Mustafa Ergün'ün de listesinde revizyona giderek yeniden aday olabileceği aktarıldı. İlk toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda genel kurul için yeni bir tarih belirlenecek.