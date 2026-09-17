ANTALYA’da faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait TIR, İtalya’da silahlı saldırıya uğradı. Yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao taşıyan araç, kar maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından otoyolda durdurularak gasbedildi.

S.S. idaresindeki TIR, İtalya’dan aldığı kakao yüküyle Türkiye’ye doğru yola çıktı. Olay, 16 Eylül günü saat 18.00 sıralarında İtalya’nın Bari kenti yakınlarındaki A-14 Otoyolu’nda meydana geldi.

TIR’A ATEŞ AÇIP ÖNÜNÜ KESTİLER

Seyir halindeki TIR’a bir otomobilden ateş açan 4 saldırgan, daha sonra aracın önünü keserek durmasını sağladı. Kar maskeli ve silahlı şüpheliler, araçtan indikten sonra jammer kullanarak bölgedeki iletişimi engelledi.

Saldırganlar daha sonra TIR’ın camını kırarak sürücü S.S.’yi araçtan indirdi. Şoförü darbeden şüpheliler, TIR’ı da yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırı sırasında cep telefonu ve cüzdanı yanında bulunmayan sürücü S.S., bir süre sonra eşine ulaşmayı başardı. Yaşadıklarını eşine anlatan sürücünün durumu bildirmesi üzerine Antalya’daki lojistik firması yetkilileri harekete geçti.

Öte yandan saldırganların TIR’a ateş ettiği anlar, araçta bulunan kameraya da yansıdı.

TIR’IN KONUMU TESPİT EDİLDİ

Firma yetkililerinin ilgili makamlara bilgi vermesinin ardından İtalya’da çalışma başlatıldı. Yapılan operasyon sonucu kaçırılan TIR’ın bulunduğu nokta tespit edildi.

Ekipler araca ulaştığında saldırganların TIR’ın dorsesini açmayı başaramadığı ve bu nedenle aracı terk ederek kaçtığı belirlendi.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaklaşık 6 milyon avro değerindeki kakao yükünün bulunduğu TIR’ın halen İtalya’da olduğu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İtalyan makamlarının olayla ilgili soruşturması sürerken, silahlı gasp olayını gerçekleştiren 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.