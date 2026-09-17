Alanya Belediyesi, Yeşilöz Mahallesi Mut Deresi Sokak ile Maden Ocağı mevkisi arasındaki 5 kilometrelik güzergahta sathi asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı. Mart ayında ASAT koordinasyonuyla başlanan altyapı ve sulama sistemi yenileme işlemlerinin ardından bölge asfalta hazır hale getirilmişti.

Yaklaşık üç gün süren mesainin ardından, yıllardır yama yapılarak kullanılan güzergah modern bir yapıya kavuştu. Bağlantı yollarıyla birlikte toplamda 7-8 kilometrelik bir ulaşım ağı yenilenmiş oldu.

20 YILLIK BEKLEYİŞ NASIL SONUÇLANDI?

Bölgedeki süreci değerlendiren Yeşilöz Mahalle Azası Mehmet Sevilgen, mahallede 15-20 yıldır bu çapta kapsamlı bir asfalt yatırımı yapılmadığını aktardı. Altyapı eksikliklerinin giderilmesinin ardından başlayan kaplama işlemiyle ulaşım sorununun çözüldüğünü belirten Sevilgen, yolun konforlu bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

KÖY İÇİ ULAŞIMDA YENİ HEDEF NE?

Ana arterdeki 5 kilometrelik bölümün hizmete girmesinin ardından, belediye ekiplerinin ilerleyen süreçte köy içi ulaşım hatlarında da benzer iyileştirmeler yapması bekleniyor. Altyapısı biten bölgelerde eşgüdümlü ilerleyen bu çalışmalar, kırsal mahallelerdeki tarımsal ve günlük ulaşım kalitesini doğrudan artırıyor.