Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, seçim döneminde verdiği sözü tutarak ilk mahalle ziyaretini Gözüküçüklü'ye düzenledi. Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, buluşmada mahalle sakinlerinin sorunları dinlenirken, belediyenin mali disiplin politikaları ve sağlanan tasarruf oranları kamuoyuyla paylaşıldı.

Ziyaret programında Başkan Özçelik'e danışmanları Faruk Konukçu, Nazmi Zavlak ve Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu eşlik etti. Gözüküçüklü Mahalle Muhtarı Nuri Coşkun ve bölge halkı tarafından karşılanan heyet, akşam yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özçelik, şeffaf yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, toplanan vergilerin yatırıma dönüşmesi için çalıştıklarını ifade etti.

TASARRUF VE İHALE SÜREÇLERİ

Göreve geldikleri Mart 2024'ten Ocak 2025'e kadar geçen 9 aylık süreçte belediye kaynaklarındaki israfı önlediklerini belirten Özçelik, sahada aktif çalışan 800 araca rağmen 750 ton yakıt tasarrufu sağladıklarını bildirdi. Mevcut ekonomik şartlara ve döviz kurlarına rağmen, geçmiş dönemlerdeki hizmet bedellerinin üzerinde hiçbir ihale yapmadıklarının altını çizdi. Özçelik, bazı ihalelerin geçmiş bedellerin yarı fiyatına tamamlandığını aktardı.

TASARRUFLAR YATIRIMA NASIL DÖNÜŞÜYOR?

Yerel yönetim bütçelerinde akaryakıt ve ihale giderleri en büyük harcama kalemlerini oluşturuyor. Bu alanlarda uygulanan sıkı mali disiplin ve sağlanan tonlarca yakıt tasarrufu, ilçenin altyapı, yol ve sosyal tesis gibi temel ihtiyaçları için doğrudan ek kaynak yaratılmasını sağlıyor.

Mahalledeki eksiklerin giderilmesi için muhtarlıktan gelen talepleri değerlendiren Özçelik, imece usulüyle yapımına başlanan sosyal tesis için belediye olarak destek vereceklerini açıkladı. Her ay farklı bir bölgede düzenlenmesi planlanan mahalle buluşmaları, Alanya genelindeki vatandaşların taleplerinin yerinde tespit edilmesine olanak tanıyacak.