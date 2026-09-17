İSPANYA La Liga’nın 6’ncı haftasında Real Betis ile Getafe karşı karşıya geliyor. Sezona 5 maçta topladığı 12 puanla başlayan Real Betis, taraftarı önünde Getafe’yi ağırlayacak.

REAL BETIS-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Betis ile Getafe arasındaki mücadele 17 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmaya Sevilla’daki Benito Villamarín Stadı ev sahipliği yapacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Betis-Getafe karşılaşması Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL BETIS 12 PUANDA

Real Betis, La Liga’da geride kalan 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Manuel Pellegrini yönetimindeki ekip, 6’ncı hafta öncesinde ligde 5’inci sırada bulunuyor.

Betis bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.

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GETAFE DEPLASMANDA PUAN ARAYACAK

Getafe ise ilk 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan topladı. Ligde 15’inci sırada bulunan ekip, geride kalan karşılaşmalarda 3 gol atıp 6 gol yedi.

Getafe, zorlu Real Betis deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi