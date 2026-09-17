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Getafe, zorlu Real Betis deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Getafe ise ilk 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan topladı. Ligde 15’inci sırada bulunan ekip, geride kalan karşılaşmalarda 3 gol atıp 6 gol yedi.

Betis bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.

Real Betis, La Liga’da geride kalan 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Manuel Pellegrini yönetimindeki ekip, 6’ncı hafta öncesinde ligde 5’inci sırada bulunuyor.

Real Betis ile Getafe arasındaki mücadele 17 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmaya Sevilla’daki Benito Villamarín Stadı ev sahipliği yapacak.

İSPANYA La Liga’nın 6’ncı haftasında Real Betis ile Getafe karşı karşıya geliyor. Sezona 5 maçta topladığı 12 puanla başlayan Real Betis, taraftarı önünde Getafe’yi ağırlayacak.

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