Ankara'nın Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki lise öğrencisi Kayra Ataman, bir parkta çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, Özel Sağlık Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ataman, kız arkadaşıyla yürüdüğü sırada başlayan tartışma ölümle sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, yürüyüş esnasında Burak Ehlil isimli şahıs ile Ataman arasında sözlü bir gerginlik yaşandı. Ataman'ın yanındaki kız arkadaşına laf atılması üzerine başladığı iddia edilen tartışmaya, kısa süre sonra Burak Ehlil'in 17 yaşındaki oğlu Talha Erdem Ehlil de dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda, şüpheli Talha Erdem Ehlil cebinden çıkardığı bıçakla Ataman'ı biri kalbinden olmak üzere iki kez yaraladı.

ŞÜPHELİLER NASIL YAKALANDI?

Olay yerinden uzaklaşan baba ve oğul, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ataman'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AİLE OLAYA NASIL TEPKİ GÖSTERDİ?

Olayın ardından konuşan acılı aile, faillerin adalet önünde hesap vermesini talep etti. Baba Hanefi Ataman, oğlunun haksız bir saldırıya uğradığını belirterek, adaletin yerini bulmasını istediğini dile getirdi. Anne Emine Ataman ise oğlunun özel harekat polisi olma hayali kurduğunu ve yurtdışına gitmek istediğini ifade ederek, yaşanan acının boyutunu vurguladı. Halası Kevser Güneş de yeğeninin merhametli ve şiddetten uzak bir yapısı olduğunu aktardı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN HUKUKİ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türk Ceza Kanunu kapsamında, 15-18 yaş aralığındaki şüpheliler mahkemelerde "suça sürüklenen çocuk" statüsünde değerlendiriliyor. Bu yaş grubundaki kişilerin karıştığı ağır cezalık olaylarda, ceza yargılamasında yaş küçüklüğü nedeniyle belirli yasal indirimler uygulanabiliyor. Ancak nitelikli kasten öldürme gibi ağır suçlamalarda, olayda yetişkinlerin iştiraki veya yönlendirmesi bulunup bulunmadığı davanın seyrini doğrudan etkiliyor. Olayın kesin başlangıç şekli ve tarafların sorumlulukları, savcılık tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda netleştirilecek.