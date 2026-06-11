BAĞIŞLAR, projeye destek sağlamak amacıyla Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Antik Roma döneminde geçen ve bölgenin tarihi mirasını edebi bir kurguyla buluşturan “Naula’da Bir Gemi Ustası”, okuyucusunu M.Ö. 200’lü yıllardan günümüze uzanan etkileyici bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Roman; Syedra, Leartes, Kolanoros, Hamexia ve Naula gibi bölgenin gerçek antik kentlerini konu alırken, tarih ile hayal gücünü aynı potada eriterek farklı bir anlatım sunuyor. Sosyal medya hesabından kitabına ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz Bağışlar, eserini “Alanya Kalesi’nden Kolanoros’a uzanan bir zaman yolculuğu” olarak tanımladı. Romanın, günümüz ile Antik Roma dönemini mistik bir anlatım diliyle bir araya getirdiğini belirten Bağışlar, tarihi gerçeklik ile kurgusal olayları iç içe geçirerek okuyucuya farklı bir deneyim yaşatmayı amaçladığını ifade etti.

ANTİK ÇAĞIN İZLERİ ROMANDA YAŞIYOR

Eserde, antik çağın denizcilik kültürü, Akdeniz ticareti ve dönemin yaşam biçimi kurgusal karakterler üzerinden anlatılıyor. Roman, yalnızca sürükleyici hikâyesiyle değil, bölgenin tarihine ışık tutan yönüyle de dikkat çekiyor. Okuyuculara Alanya ve çevresindeki antik kentlerin geçmişine farklı bir perspektiften bakma fırsatı sunan eser, tarihi değerlerin tanıtılmasına da katkı sağlıyor.

KİTAP GELİRİ ÖĞRENCİLERE BURS OLACAK

Yılmaz Bağışlar, kitabın satışından elde edilecek tüm gelirin, Alanya Atatürkçü Düşünce Derneği ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle öğrencilere burs olarak aktarılacağını açıkladı. Bu yönüyle “Naula’da Bir Gemi Ustası”, kültürel bir eser olmanın yanı sıra eğitime destek veren önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak da öne çıkıyor.

MÜHENDİSLİKTEN EDEBİYATA UZANAN YOLCULUK

Meslek hayatını inşaat mühendisi olarak sürdüren Yılmaz Bağışlar, Alanya’da spor ve yerel yönetim alanındaki çalışmalarıyla da tanınan bir isim. Mahmutlarspor Onursal Başkanlığı görevini yürüten Bağışlar, 2019-2024 yılları arasında Alanya Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Yeni romanıyla Alanya’nın zengin tarihi ve kültürel mirasını edebiyat aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Bağışlar, hem bölgenin geçmişine ışık tutuyor hem de gençlerin eğitimine katkı sağlayacak örnek bir projeye imza atıyor. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi