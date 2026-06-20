Google, Android işletim sisteminde uygulama güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirici doğrulama programının yeni aşamalarını duyurdu. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, yeni yol haritası kapsamında Android telefonlara dışarıdan APK yükleme ve uygulama dağıtım süreçlerinde köklü değişiklikler yaşanacak.

Bu aydan itibaren Android cihazların büyük bölümünde yeni güvenlik altyapısı otomatik olarak devreye girecek. Temmuz ayı içinde Android Developer ID Status API hizmeti küresel çapta kullanıma sunulacak. Aynı dönemde Android Developer Console API ve sınırlı dağıtım hesapları için de erken erişim programı başlatılacak.

ÖĞRENCİLER İÇİN SINIRLI DAĞITIM HESABI

Google, yazılım öğrenen kullanıcılar, öğrenciler ve hobi amaçlı geliştiriciler için sınırlı dağıtım hesaplarını hayata geçiriyor. Bu hesap türünü kullanan geliştiriciler, resmi kimlik doğrulaması yapmadan veya ek ücret ödemeden geliştirdikleri uygulamaları en fazla 20 cihazla paylaşabilecek. Ağustos ayında bu hesaplar tüm geliştiricilerin kullanımına açılacak. Doğrulanmamış geliştiricilerden gelen uygulamaların kurulumu için ise yalnızca ileri seviye kullanıcılara hitap eden yeni bir yükleme yöntemi sunulacak.

İLK UYGULAMA 30 EYLÜL 2026'DA BAŞLIYOR

Yeni geliştirici doğrulama sistemi 30 Eylül 2026 tarihinde Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da zorunlu hale gelecek. Bu kural sadece Google Play Store ile sınırlı kalmayacak. Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, Honor App Market, Oppo App Market, vivo V-Appstore ve Palm Store gibi alternatif Android uygulama mağazalarında da aynı doğrulama şartları aranacak.

STANDART KULLANICIYI NELER BEKLİYOR?

Güvenlik odaklı bu adım, özellikle internet üzerinden sıkça bağımsız APK dosyası indiren standart kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirecek. Doğrulanmamış uygulamalar ilk etapta tamamen engellenmese de, cihazlara yüklenebilmesi için Android Debug Bridge (ADB) veya gelişmiş yükleme akışlarının kullanılması gerekecek. Google, bu geçiş sürecinden elde edeceği geri bildirimlerle asıl geliştirici doğrulama zorunluluğunu 2027 yılı içerisinde tüm dünyada kalıcı olarak uygulayacak.