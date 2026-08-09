Vanspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürerken Vanspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de belli oldu.

VANSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vanspor ile Kayserispor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

İki takımın sezona iyi bir başlangıç yapma hedefiyle sahaya çıkacağı mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çalacak.

VANSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vanspor - Kayserispor karşılaşması beIN Sports Max 1 ve TRT Kurdi ekranlarından canlı yayınlanacak.

beIN Sports Max 1 üzerinden mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Digiturk 82. kanaldan yayına ulaşabilecek. Kanal Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak da izlenebiliyor.

TRT Kurdi yayınına erişimi bulunan izleyiciler de karşılaşmayı bu kanal üzerinden canlı takip edebilecek.

VANSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin yayıncı kuruluşların resmi televizyon ve dijital yayın seçeneklerini kullanması gerekiyor. Maç saat 21.30 itibarıyla beIN Sports Max 1 ve TRT Kurdi ekranlarında olacak.

YENİ SEZONDA İLK SINAV

Vanspor ve Kayserispor açısından karşılaşma yeni sezona iyi başlangıç yapabilmek adına önem taşıyor. İki ekip de ligin ilk haftasında sahadan galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Kayserispor, geçen sezon Süper Lig'de mücadele ederken sezon sonunda küme düşerek Trendyol 1. Lig'e geldi. Vanspor ise yeni sezonda ligde öne çıkan ekiplerden biri olmayı hedefliyor.

VANSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ BİLGİLERİ

Tarih: 9 Ağustos 2026 Pazar Saat: 21.30 Turnuva: Trendyol 1. Lig Yayın: beIN Sports Max 1, TRT Kurdi