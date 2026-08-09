Uzun süredir maddi sorunlarla mücadele eden Alanya 1221 FK’da Başkan Levent Uğur’un kulübü ayakta tutabilmek için yürüttüğü çalışmaların sonuçsuz kaldığı ifade edildi. Alanya’dan beklenen desteğin sağlanamaması üzerine kulübün geleceği konusunda yeni bir yol haritası oluşturuldu.

ALANYA SAHİP ÇIKMADI, MANAVGAT DEVREYE GİRDİ

Kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından Manavgat cephesinden gelen girişimlerin sonuç verdiği öğrenildi. Tarafların yaptığı görüşmeler sonucunda kulübün Manavgat’a taşınması ve yeni sezondan itibaren Manavgat FK adıyla mücadele etmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sürecin pazartesi günü atılacak resmi imzalarla tamamlanması bekleniyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Alanya 1221 FK isminin futbol sahnesinden çekilerek yerini Manavgat FK’ya bırakacağı ifade edildi.

3. LİG’DE MANAVGAT FK OLARAK DEVAM EDECEK

Devir ve isim değişikliği sürecinin resmiyet kazanmasının ardından takımın TFF 3. Lig’deki yolculuğunu Manavgat FK olarak sürdürmesi planlanıyor. Böylece Alanya bir profesyonel futbol kulübünü kaybederken, Manavgat 3. Lig’de temsil edilme fırsatı yakalayacak.

Alanya 1221 FK’nın kentten ayrılacak olması özellikle Alanya futbol kamuoyunda önemli bir gündem oluştururken, kulübün ekonomik açıdan neden yeterli desteği bulamadığı da tartışılmaya başlandı.

PAZARTESİ GÜNÜ RESMİ İMZALAR BEKLENİYOR

Kulübün geleceğini belirleyecek sürecin pazartesi günü tamamlanması bekleniyor. Tarafların resmi işlemleri sonuçlandırmasının ardından isim değişikliği ve yeni yapılanmaya ilişkin ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Alanya 1221 FK’nın Manavgat’a taşınması, yalnızca bir kulübün isim değiştirmesi değil, Alanya’nın profesyonel liglerdeki futbol temsili açısından da önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.