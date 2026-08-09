Bodrum FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bodrum FK ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki takımın mücadelesini ekran başından takip edecek futbolseverler için maçın saati ve yayın bilgileri belli oldu.

BODRUM FK - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bodrum FK ile Bursaspor arasındaki mücadele 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

Bodrum'daki karşılaşmanın başlama saati 21.30 olarak açıklandı. İki ekip de sezonun ilk haftasında sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

BODRUM FK - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Bursaspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, saat 21.30'dan itibaren TRT Spor ekranlarından maçı izleyebilecek.

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Bodrum FK - Bursaspor maçı TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

YENİ SEZONDA İLK SINAV

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahaya çıkacak Bodrum FK ve Bursaspor için karşılaşma yeni sezonun ilk resmi lig sınavı olacak.

Bodrum FK taraftarı önünde sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlarken, Bursaspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesabını yapıyor.