Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, yoğun bir çalışma sezonunu geride bırakan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yorgunluğunu atmak üzere annesi Ümran Seyhan ile birlikte tatile çıktı. Tatil rotasında güneşin ve denizin keyfini süren Sarıkaya, bu anları ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

ZEBRA DESENLİ BİKİNİSİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kumsalda uzanarak güneşlenirken objektiflere poz veren oyuncunun, plaj giyimi olarak zebra desenli bir bikini tercih ettiği görüldü. Fotoğrafların çekimini ise annesi Ümran Seyhan üstlendi. Sarıkaya, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda karelerin altına "Günaydın, annem tarafından çekildi" notunu ekledi.

YOĞUN SEZONUN ARDINDAN DİNLENME MOLASI

Son dönemde hem televizyon dizilerinde hem de dijital platformlardaki projelerde üst üste rol alarak oldukça hareketli bir yıl geçiren başarılı oyuncu, uzun süren set çalışmalarının ardından dinlenmeye çekilmiş oldu. Sarıkaya'nın paylaştığı tatil fotoğrafları, kısa süre içinde hayranlarından çok sayıda yorum ve etkileşim aldı.