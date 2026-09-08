Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi’nde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgede tahliye ve güvenlik tedbirleri devreye alınırken, yangının ilerlediği hat boyunca ekipler hem havadan hem karadan müdahaleyi sürdürdü. İlk aşamada söndürme çalışmalarına 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel katıldı.

RÜZGAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI

Karaöz’de başlayan yangında en önemli risklerden birini rüzgar oluşturdu. Alevlerin ve yanan parçaların rüzgarla farklı noktalara taşınması, ana yangın hattının dışında yeni odakların oluşmasına yol açabiliyor. Orman yangınlarında “spot yangın” olarak adlandırılan bu durum, ekiplerin yalnızca alevlerin bulunduğu cepheye değil, ilerleme yönündeki farklı noktalara da müdahale etmesini gerektiriyor. Bölgede ekipler, yangının yerleşim alanlarına ve yeni ormanlık sahalara ulaşmasını engellemek için geniş bir hatta çalışma yürüttü.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ, BİR EV YANDI

Alevlerin Karaöz’de yerleşim alanlarına tehlikeli biçimde yaklaşması üzerine risk altında bulunan çok sayıda ev tahliye edildi. Antalya yönünden Karaöz’e ulaşımı sağlayan güzergah da alevlerin yolu sarması nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı. Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, yangının başlamasının ardından çok sayıda evin boşaltıldığını, bir evin tamamen yandığını ve ilk belirlemelere göre can kaybı bulunmadığını açıkladı.

YANGININ ETKİ ALANI GENİŞLEDİ

Gece boyunca devam eden yangın, rüzgarın etkisiyle Karaöz çevresinin dışına yayıldı. Resmi açıklamalara yansıyan son durumda Karaöz’ün yanı sıra Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel çevresindeki ormanlık alanlarda da mücadele yürütüldü. Aksu’da başlayan yangının ilerleyen saatlerde Kepez ilçesi yönüne sıçradığı, ekiplerin genişleyen yangın hattını kontrol altına almak amacıyla farklı noktalarda konuşlandığı bildirildi. Müdahale kapasitesi de yangının büyümesine paralel olarak artırıldı.

EKŞİLİ'DE VATANDAŞLARA HAZIRLIK ÇAĞRISI

Yangının Döşemealtı yönüne ilerlemesi Ekşili Mahallesi’nde de tedbirlerin artırılmasına neden oldu. Ekşili Mahalle Muhtarlığı, Karaöz’deki yangının mahalleye doğru yaklaştığını belirterek su tankeri ve ilaçlama motoru bulunan vatandaşlardan araçlarını dolu ve hazır halde bulundurmalarını istedi. Yangın bölgelerinde vatandaşların bireysel olarak riskli alanlara girmemesi, tahliye ve yol kapatma kararlarına uyması ve müdahale araçlarının geçiş güzergahlarını açık bırakması hayati önem taşıyor.

GECE BOYUNCA KARA EKİPLERİ SAHADAYDI

Orman yangınlarında hava araçlarının çalışması görüş ve uçuş şartlarına bağlı olduğundan, gece saatlerinde mücadelenin ağırlığı kara ekiplerine geçiyor. Arazözler ve iş makineleri yangının önünü kesmeye, yanıcı örtüyü uzaklaştırarak emniyet şeritleri oluşturmaya ve ulaşılması güç noktalardaki alevleri çevrelemeye çalışıyor. Günün aydınlanmasıyla hava araçlarının yeniden devreye girmesi ise özellikle sarp veya karadan ulaşılması güç alanlara daha hızlı müdahale edilmesini sağlıyor.

ULAŞIMDA TEDBİRLER DEVREYE ALINDI

Yangının geniş bir alana yayılması ulaşım hatlarında da önlem alınmasına neden oldu. Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun bazı kesimleri yangının oluşturduğu risk nedeniyle tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde güzergahlarda kontrollü geçişe yeniden izin verildi. Yangın bölgelerinde yolların geçici olarak kapatılması, hem vatandaşların tehlikeli bölgeye girişini engellemek hem de arazöz, itfaiye, ambulans ve diğer müdahale araçlarının kesintisiz hareket edebilmesini sağlamak açısından önem taşıyor.

YANGIN SONRASI SOĞUTMA VE HASAR TESPİTİ ÖNEM TAŞIYOR

Bir orman yangınında alevlerin söndürülmesi çalışmaların tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Kontrol altına alma aşamasının ardından ekipler, yeniden tutuşma ihtimali bulunan kök, kütük ve yanıcı materyaller üzerinde uzun süre soğutma çalışması yürütüyor. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ise zarar gören orman alanları, yapılar ve diğer varlıklar için ilgili kurumlar tarafından hasar tespit süreci yürütülüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler de teknik bulgular ve sahadan elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

ANTALYA'DA YANGIN RİSKİNE KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Antalya’da sıcak ve kurak dönemlerde ormanlık alanlardaki yanıcı örtünün kuruması, rüzgarla birleştiğinde yangınların çok hızlı ilerlemesine zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle ormanlık ve kırsal alanlarda ateş yakılmaması, söndürülmemiş sigara izmariti veya yanıcı madde bırakılmaması ve duman ya da alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden yetkililere haber verilmesi gerekiyor. Alanya Bektaş’ta çalılık alanda çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü yangında da aktardığımız gibi, özellikle rüzgarlı havalarda küçük bir ateşin kısa sürede geniş bir alana yayılabilmesi nedeniyle erken ihbar, yangına ilk müdahalenin başarısında kritik rol oynuyor.