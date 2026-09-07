Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi’nde, yüksek kâr vaadiyle kurulduğu öne sürülen bir sistem nedeniyle yüzlerce kişinin mağdur olduğu iddiası yargıya taşındı. Giyim ve alım-satım sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen D. S.’nin, çoğunluğu hemşerileri ve yakın çevresinden oluşan kişilerden ev, iş yeri ve araç satışlarından elde edilen paralar ile nakit birikimleri topladığı ileri sürüldü. Mağduriyetin toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,5 milyar liraya ulaştığı iddia edilirken, olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

İLK ÖDEMELER GÜVENİ ARTIRDI

İddialara göre süreç yaklaşık 4 yıl önce başladı. Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi’nden hemşerileri ve akrabalarıyla ticari ilişkiler kuran D. S., kendisine verilen paraları ticarette değerlendirerek bir yıl içinde iki katına yakın geri ödeme yapacağını vadetti. İlk dönemlerde ödemelerin düzenli yapılması, sisteme duyulan güvenin artmasına yol açtı. Bu süreçte çevreden yeni kişilerin de para vermeye başladığı, bazı vatandaşların taşınmazlarını ve araçlarını sattığı, bazılarının ise kredi kullanarak sisteme dahil olduğu öne sürüldü.

Benzer yüksek kazanç vaadine dayalı yapılarda ilk katılımcılara düzenli ödeme yapılması, sistemin sürdürülebilir ve güvenilir olduğu algısını güçlendirebiliyor. Ancak vaat edilen getirinin hangi ticari faaliyetten sağlandığının, işlemlerin yazılı sözleşmeye dayanıp dayanmadığının ve ödeme güvencesinin bulunup bulunmadığının kontrol edilmemesi, yatırımcı veya alacaklı açısından ciddi risk oluşturuyor.

ÖDEMELER DURDU, ÇEKLERİN KARŞILIKSIZ ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Mağdurların anlatımına göre sistemdeki sorunlar son dönemde ödemelerin kesilmesiyle ortaya çıktı. Vatandaşlara verilen bazı çeklerin bankaya ibraz edildiğinde karşılıksız çıktığı öne sürüldü. D. S.’ye ulaşamadıklarını belirten kişiler, Kepez’de faaliyet gösterdiği iş yerlerine gittiklerinde dükkânların kapalı olduğunu gördüklerini ifade etti. Şüphelinin ailesiyle birlikte ortadan kaybolduğu iddiası üzerine mağdurlar hukuki yollara başvurdu.

AVUKATTAN SAVCILIĞA ACİL SORUŞTURMA TALEBİ

Mağdurların avukatı Eylem Uçar, olayın uzun süre içinde oluşturulan güven ilişkisi üzerinden geliştiğini belirterek toplam zararın 1,5 milyar lira seviyesine ulaştığını söyledi. Uçar, yüksek meblağlı çekler karşılığında ev, araç ve nakit para alındığını, bazı kişilerin kredi kullanarak para verdiğini ifade etti. Mağdurlar adına icra takibi ve ceza soruşturmasına yönelik hukuki girişimlerde bulunulduğu, şüphelinin kaçabileceği ve delillerin karartılabileceği gerekçesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sürecin ivedilikle yürütülmesinin talep edildiği aktarıldı.

CEZA SORUŞTURMASI VE ALACAK SÜRECİ AYRI YÜRÜYEBİLİR

Bu tür olaylarda savcılık soruşturması ile mağdurların paralarını tahsil etmeye yönelik hukuki süreçler farklı kanallardan ilerleyebiliyor. Savcılık, yapılan suç duyuruları ve elde edilen deliller doğrultusunda olayda suç unsuru bulunup bulunmadığını araştırırken; çek, sözleşme, banka dekontu, para transferi ve diğer ticari belgeler alacakların ispatı açısından önem taşıyor. Suçlamaların niteliği ve şüpheli hakkında uygulanabilecek adli tedbirler ise ancak soruşturma makamlarının elde edeceği deliller doğrultusunda kesinleşebilecek.

MAĞDURLARIN BELGELERİ SAKLAMASI ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanların benzer uyuşmazlıklarda üzerinde durduğu temel konuların başında para hareketlerinin belgelendirilmesi geliyor. Banka dekontları, çek ve senetler, yazılı sözleşmeler, ödeme kayıtları ve ticari ilişkiyi ortaya koyabilecek yazışmaların korunması, hukuki süreçte alacağın kaynağının ve taraflar arasındaki ilişkinin ortaya konulmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle olağan piyasa koşullarının çok üzerinde ve kaynağı açık biçimde açıklanamayan kazanç vaatlerinde, para aktarılmadan önce hukuki ve mali inceleme yapılması olası mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşıyor.

İDDİALAR YARGI SÜRECİNDE NETLEŞECEK

Antalya’daki olayda dile getirilen 1,5 milyar liralık zarar ve mağdur sayısı şu aşamada mağdur tarafının beyanlarına dayanıyor. D. S. hakkındaki iddiaların hukuki niteliği, kesin zarar miktarı, kaç kişinin mağdur olduğu ve olayın nasıl yürütüldüğü soruşturma kapsamında toplanacak delillerle netleşecek. Şüpheli hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı sürece suçlamaların iddia niteliğinde olduğu ve masumiyet karinesinin geçerliliğini koruduğu unutulmamalı.