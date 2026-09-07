Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü. Yangın, saat 15.30 sıralarında Bektaş Mahallesi Bektaş Caddesi üzerindeki çalılık alanda başladı. Bölgeden yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 dönümlük çalılık alan zarar gördü. Alevlerin çevredeki alanlara ilerlemesi önlenirken, söndürme çalışmalarının ardından yeniden tutuşma riskine karşı bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

ERKEN İHBAR YANGININ BÜYÜMESİNİ ÖNLÜYOR

Kırsal ve çalılık alanlarda başlayan yangınlarda ilk dakikalar büyük önem taşıyor. Orman Genel Müdürlüğü de yangınla mücadelede erken tespit ve hızlı müdahalenin önemine işaret ederek vatandaşlardan duman veya ateş görmeleri halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istiyor. Türkiye'de orman yangını dahil acil durum ihbarları 112 üzerinden ilgili birimlere yönlendiriliyor.

ÇALILIK ALANDAKİ YANGIN ORMAN İÇİN DE RİSK

Orman dışındaki kuru ot, çalılık, tarla ve bahçelerde başlayan yangınlar da özellikle uygun hava koşullarında çevredeki ormanlık veya yerleşim alanlarına ulaşabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgârın bir araya geldiği dönemlerde alevlerin daha hızlı yayılabildiğini belirtiyor. Bu nedenle küçük çaplı görünen açık alan yangınlarına da büyümeden müdahale edilmesi önem taşıyor.