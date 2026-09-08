Manavgat’ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, araçlarda büyük çapta maddi hasara yol açtı. Kaza, Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Hayri A. yönetimindeki 07 RJ 132 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı yönde seyir halindeyken kavşaktan dönüş yapmak isteyen Buket K. idaresindeki 07 CLE 885 plakalı otomobille çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ARDINDAN KALDIRIMA ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil kaldırıma çıktı. Araç, yol kenarında bulunan çocuk parkının girişine kadar ilerledikten sonra durabildi. Her iki otomobilde de büyük hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Aracın kaldırıma ve park girişine çıkması, kazanın yayaların kullandığı alana taşınması nedeniyle olası daha ağır sonuçların da önüne geçildiğini gösterdi.

SARILAR CADDESİ'NDE DAHA ÖNCE DE KAZALAR YAŞANDI

Sarılar Caddesi ve bağlantı noktaları, Manavgat şehir merkezi ile Sarılar Mahallesi arasındaki ulaşımda kullanılan güzergâhlar arasında yer alıyor. Bölgede daha önce de kavşak dönüşleri, araç kontrolünün kaybedilmesi ve ani fren gibi farklı nedenlerle trafik kazaları kayıtlara geçti. Sarılar Caddesi’nde geçmiş dönemlerde servis minibüsü ile otomobillerin karıştığı zincirleme kaza ve kontrolden çıkan araçların refüj ya da yaya alanlarına çıktığı başka kazalar da yaşandı.

KAVŞAKLARDA DÖNÜŞ MANEVRALARINA DİKKAT

Kavşaklarda meydana gelen kazaların önlenmesinde sürücülerin dönüş öncesinde hızlarını azaltması, yön değiştirmeden önce gerekli işareti vermesi ve çevredeki araçların konumunu kontrol etmesi önem taşıyor. Aynı yönde ilerleyen araçlarda ise takip mesafesinin korunması, öndeki aracın olası dönüş veya yavaşlama hareketine karşı sürücüye müdahale için zaman kazandırıyor. Özellikle yaya kaldırımı, park ve benzeri alanların bulunduğu kesimlerde hızın yol şartlarına göre ayarlanması, araçların çarpışma sonrasında yaya alanlarına savrulması halinde ortaya çıkabilecek riski azaltıyor.

MADDİ HASARLI KAZALARDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yalnızca maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında, şartların uygun olması halinde sürücüler maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenleyebiliyor. Tarafların anlaşamadığı, kamu malına zarar verildiği veya mevzuat gereği sürücülerin kendi aralarında tutanak düzenleyemeyeceği durumlarda ise kolluk birimlerinin sürece dahil olması gerekiyor. Düzenlenen belgeler ve kazaya ilişkin kayıtlar daha sonra sigorta işlemlerinde ve kusur değerlendirmesinde kullanılabiliyor.

KAZA SONRASI ÖNCE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

Trafik kazasının ardından yeni bir kazanın meydana gelmemesi için olay yerinin güvenliğinin sağlanması önem taşıyor. Sürücülerin mümkün olduğu ölçüde trafiği tehlikeye atmaması, gerekli işaretlemeleri yapması ve yaralanma ya da acil müdahale gerektiren bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi gerekiyor. Alanya’da otomobilin çarptığı bir yayanın hayatını kaybettiği kazayı daha önce aktarmıştık. Araçların kaldırımlara, park girişlerine veya başka yaya alanlarına çıktığı kazalarda ise çevrede bulunan kişilerin ikinci bir tehlikeye karşı bölgeden uzak tutulması önem kazanıyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNDE SÜRÜCÜ DAVRANIŞI ÖNE ÇIKIYOR

Sarılar Caddesi’nde farklı tarihlerde yaşanan kazalar, özellikle kavşaklar ve yoğun araç hareketinin bulunduğu kesimlerde dikkatli sürüşün önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Hızın yol ve trafik şartlarına göre ayarlanması, güvenli takip mesafesinin korunması ve dönüş manevralarının kontrollü yapılması hem araç içindekiler hem de yol kenarındaki yayalar açısından temel güvenlik önlemleri arasında bulunuyor.