Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka ve Topçular mahallelerinde saat 13.00 sıralarında ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki otluk alanlara, seralara ve hayvancılık yapılan ahırlara sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin 2,5 saat süren yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının ahırlara yaklaşması üzerine bölge halkı, içerideki büyükbaş hayvanların iplerini keserek tahliye işlemlerini başlattı. Duman ve yanan saman balyaları arasından güçlükle çıkarılan hayvanlar, güvenli boş arazilere yönlendirildi. Çiftlik sahibi Pelin Barlas'ın açıklamasına göre, hayvanların kurtarılmasına öncelik verildi ve can kaybı yaşanmaması için hızlıca harekete geçildi. Kurtarma çalışmaları sırasında yanan balyaların yakınında bulunan iki kedi yavrusu da mahalle sakinleri tarafından leğen yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

MÜDAHALEYE TOMA'LAR DA DESTEK VERDİ

Bölgeden aktarılan detaylara göre, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. İtfaiye araçları ve belediyelere ait su arazözlerinin yanı sıra, emniyet güçlerine ait TOMA'lar da alevlerin ilerlemesini durdurmak için aktif görev aldı. Topçular Mahallesi Muhtarı Nazif Alp'in bildirdiğine göre, küçük bir kıvılcım poyrazın da etkisiyle hızla yayılarak geniş bir tarım alanını tehdit etti. Mahalle sakinlerinden Şerife Özgüneş ise alevlerin arka taraftaki çiftlikten seralara doğru ilerlediğini ifade etti.

SICAK HAVA VE POYRAZ RİSKİ NASIL ARTIRIYOR?

Meteorolojik dinamiklere göre Antalya genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar ve kuru poyraz rüzgarları, tarım ile yerleşim alanlarının kesiştiği noktalarda yangın riskini doğrudan artırıyor. Özellikle sera naylonları ve kurumuş otların bulunduğu bölgelerde başlayan kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle dakikalar içinde geniş alanlara yayılabiliyor. Tarımsal üretim alanlarının çevresinde yanıcı materyal temizliğinin yapılması, olası yangınların büyümesini engellemede en temel önlem olarak öne çıkıyor. İlerleyen günlerde yapılacak hasar tespit çalışmalarıyla yanan sera ve evlerin kesin durumu netlik kazanacak.