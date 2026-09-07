Sabah gözümüzü açtığımız ilk andan, gece kafamızı yastığa koyduğumuz o son dakikaya kadar durmaksızın bir "iletişim" halindeyiz. Ekranlarımıza düşen bildirimler, beğeniler, emojiler ve saniyeler içinde tüketip yenisine geçtiğimiz hikayeler… Dünya hiç bu kadar küçülmemiş, insanlar birbirine hiç bu kadar "yakın" olmamıştı.

İletişim teknolojilerinin zirvesini yaşadığımız bu çağda, tezat bir şekilde derin bir yalnızlık hissi de büyüyor. Çünkü "bağlantıda olmak" ile "bağ kurmak" arasında uçurumlar var. Bizler, yüzlerce insanın hayatına pencerelerden bakıyor ama içeri girip bir kahve içimi sıcaklığı paylaşmayı unutuyoruz. Dijital dünyanın sunduğu o kusursuz, filtrelenmiş ve hızlı dünya, hayatın asıl ritmini; yani insanı insan yapan o saf, telaşsız ve samimi anları elimizden alıyor.

Oysa insan ruhu, bir beğeni butonundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyar. Duyulmak ister, anlaşılmak ister. Birinin gözlerinin içine bakarak derdini anlatmanın, kelimelerin bittiği yerde bir tebessümle teselli bulmanın yerini hangi dijital arayüz doldurabilir ki?

Özellikle toplumun temel taşı olan aile yapısında ve dostluklarda bu durumun yansımalarını çok net görüyoruz. Aynı çatı altında, aynı masada oturan ama ruhları bambaşka dijital evrenlerde gezinen insan manzaraları artık yabancımız değil. İletişimsizlik, günümüzün en büyük yapısal sorunlarından biri haline geldi. Oysa her sağlıklı ilişki; emek, sabır ve en önemlisi "anda kalabilmek" ister.

İnsanların birbirini sadece dış görünüşüyle, başarılarıyla ya da sosyal medyadaki yansımalarıyla yargıladığı bir algı çağında, hakikati ıskalıyoruz. Karşımızdakini olduğu gibi, kusurlarıyla, kaygılarıyla ve tüm doğallığıyla kabul edip dinleyebildiğimizde gerçek bağlar kurmaya başlıyoruz.

Bu durum sadece başkalarıyla olan ilişkimiz için de geçerli değil; kendimizle kurduğumuz bağ için de aynı tehdit söz konusu. Sürekli dışarıdan gelen sesleri dinlemekten, kendi iç sesimizi duyamaz hale geldik. Ruhumuzun neye ihtiyacı olduğunu, neyin bizi gerçekten mutlu ettiğini sormayı erteleyip duruyoruz.

Gelin, bugün kendimize küçük bir alan açalım. Ekranları birkaç saatliğine sessize alıp, sevdiklerimizin sesine kulak verelim. Bir dostun gözlerinin içine bakarak "Nasılsın?" diye soralım ve cevabı gerçekten önemseyerek dinleyelim. Çünkü hayat, piksellerden ibaret değil; paylaştıkça derinleşen, dokundukça güzelleşen o canlı, sıcak ve gerçek anlarda gizli.

Unutmayalım; dünya kime göre dönerse dönsün, bizim dünyamız ancak samimiyetle, gerçek bağlarla ve sevgiyle anlam kazanır.