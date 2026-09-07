Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir tesiste konaklayan Rusya ve Ukrayna uyruklu tatilciler arasında gerginlik yaşandı. İki ülke arasında devam eden savaşın gölgesinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine müdahale ettiği anlarda otel çalışanları devreye girerek kavgayı sonlandırmaya çalıştı.

Otel personelinin müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirilirken, yaşananlar tesiste bulunan diğer tatilcilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde taraflar arasındaki gerginlik ve çalışanların kavgayı ayırma çabaları yer aldı. Olayın ardından otel yönetiminin yaşananlarla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ GÖLGESİNDE TATİL

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Antalya, her iki ülkeden gelen ziyaretçilerin aynı turizm merkezlerinde tatil yaptığı önemli destinasyonlardan biri olmayı sürdürüyor. Alanya da Rus ve Ukraynalı ziyaretçilerin konaklama ve turizm amacıyla tercih ettiği bölgeler arasında bulunuyor. Savaşın başlamasının ardından iki ülkeden gelenlerin Antalya'daki turizm hareketliliği ve yerleşik yabancı nüfus içindeki varlığı da kent yaşamının önemli başlıklarından biri haline geldi.

Bununla birlikte iki ülke vatandaşlarının aynı tesislerde bulunması tek başına bir güvenlik sorunu anlamına gelmiyor. Antalya'daki turizm tesislerinde farklı ülkelerden binlerce ziyaretçi aynı anda konaklarken, münferit tartışmalarda tesis yönetimlerinin önceliği tarafları birbirinden uzaklaştırmak, diğer misafirlerin güvenliğini sağlamak ve olayın büyümesini önlemek oluyor.

OTELLERDE KAVGA DURUMUNDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Konaklama tesislerinde yaşanan fiziksel kavgalarda olayın niteliğine göre güvenlik görevlileri ve otel yönetimi müdahalede bulunabiliyor. Yaralanma veya suç şüphesi bulunması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sağlık ve kolluk birimlerine bilgi verilmesi, kamera kayıtları ile tanık anlatımlarının korunması olası adli süreç açısından önem taşıyor. Tarafların şikâyetçi olması ya da yetkili makamların gerekli görmesi durumunda olay adli boyuta taşınabiliyor.

PAYALLAR TURİZMİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDEN

Alanya'nın batısında yer alan Payallar, son yıllarda konaklama tesisleri ve turizm yatırımlarıyla öne çıkan mahallelerden biri. Bölgede turizm sezonunda farklı ülkelerden çok sayıda ziyaretçinin ağırlanması nedeniyle otellerde güvenlik, misafir ilişkileri ve ortak kullanım alanlarındaki düzen büyük önem taşıyor. Payallar'da turizm faaliyetlerinin ve tatilcilerin huzurunun korunmasına yönelik uygulamalar yerel yönetimin de gündeminde bulunuyor.

OTEL YÖNETİMİNİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Rusya ve Ukrayna uyruklu tatilciler arasında yaşanan kavganın ardından tesis yönetiminin başlattığı incelemenin sürdüğü belirtildi. Tarafların olay sonrasında herhangi bir resmi şikâyette bulunup bulunmadığına ilişkin ise kaynakta bilgi yer almadı. Olayın adli makamlara taşınıp taşınmadığı konusunda da şu aşamada doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.