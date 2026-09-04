Alanya’da son dönemlerde siyasetin ve şehir gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri ticaret dünyası.

Çünkü Alanya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri yaklaştıkça kulisler de hareketlenmeye başladı.

Henüz sandığa giden uzun bir yol var.

Ama şimdiden görünen bir gerçek var:

Alanya ticaret dünyası değişim istiyor.

Bunu yalnızca seçim dönemlerinde ortaya çıkan bir beklenti olarak görmemek gerekiyor.

Çünkü Alanya artık eski Alanya değil.

Turizm büyüdü.

İnşaat sektörü değişti.

Gayrimenkul sektörü uluslararası bir yapıya kavuştu.

Esnafın müşteri profili değişti.

Dijital ticaret hayatımıza girdi.

Yabancı yatırımcıların şehirdeki ağırlığı arttı.

Ve bütün bunların yanında yeni nesil iş insanları artık daha farklı bir ticaret anlayışı talep ediyor.

Eskiden bir oda yönetiminden beklenen şey daha çok üyelerin sorunlarını ilgili kurumlara iletmekti.

Bugün ise beklenti çok daha büyük.

Üye diyor ki:

“Benim önüme yeni bir pazar aç.”

“Beni dünyaya bağla.”

“Dijitalleşmeme yardımcı ol.”

“Alanya markasını güçlendir.”

“Bürokrasi karşısında yalnız bırakma.”

“Benim sorunumu sadece dinleme, çözüm üret.”

İşte yeni dönem tam da burada başlıyor.

Bu nedenle önümüzdeki seçim sürecini yalnızca “kim başkan olacak?” sorusuna indirgememek gerekiyor.

Asıl soru şu olmalı:

Alanya ticareti önümüzdeki beş yılda nereye gidecek?

Çünkü başkanlık koltuğu değişebilir.

Yönetim değişebilir.

İsimler değişebilir.

Ama Alanya ekonomisinin önündeki meseleler değişmeyecek.

Turizmin çeşitlendirilmesi gerekiyor.

Kış turizminin güçlendirilmesi gerekiyor.

Yerel üreticinin desteklenmesi gerekiyor.

Genç girişimcilerin önünün açılması gerekiyor.

Alanya markasının uluslararası pazarlarda daha güçlü anlatılması gerekiyor.

Ve belki de en önemlisi…

Ticaret dünyasında artık kişisel ilişkilerden çok kurumsal kapasiteyi konuşmamız gerekiyor.

Alanya büyük bir ekonomik güce sahip.

Fakat bu gücün daha planlı ve daha koordineli kullanılması şart.

İşte bu nedenle ATSO seçimleri yalnızca oda üyelerini ilgilendiren sıradan bir seçim olmayacak.

Alanya’nın ekonomik geleceğine dair önemli bir tercih olacak.

Kim gelecek?

Kim aday olacak?

Kim hangi projeyi ortaya koyacak?

Kim sahada karşılık bulacak?

Bunların hepsi önümüzdeki süreçte konuşulacak.

Ama benim beklentim şu:

Bu seçim süreci kişisel tartışmaların değil, projelerin yarıştığı bir süreç olsun.

Alanya iş dünyası adaylardan sadece vaat değil, vizyon istiyor.

Çünkü artık “Ben ne yapacağım?” sorusundan çok,

“Alanya için neyi değiştireceğim?”

sorusunun cevabı önemli.

Önümüzdeki günlerde daha çok isim duyacağız.

Daha çok kulis konuşacağız.

Daha çok toplantı, ziyaret ve görüşme izleyeceğiz.

Ama sandık geldiğinde üyelerin önünde tek bir gerçek kalacak:

Kim Alanya ticaretinin geleceğini daha iyi okuyabiliyor?

Kim değişimin hızına ayak uydurabiliyor?

Kim sadece bugünü değil, yarını da görebiliyor?

İşte seçim sonucunu belirleyecek asıl mesele de bu olacak.

Alanya ticaretinde yeni bir dönem kapıda.

Ve o kapı açıldığında yalnızca yeni bir yönetim değil,

yeni bir ticaret anlayışı da gelmeli.