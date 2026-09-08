İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki Hz. Ebubekir Camii’nde görev yapan müezzin F.B., cuma namazlarının ardından toplanan bağışların müftülüğe eksik bildirildiğini ve tutanaklara gerçek miktarların yazılmadığını öne sürerek durumu yetkili makamlara taşıdı. Şikayetin ardından müezzin ile cami imamı arasında başlayan gerilim, cami avlusunda yaşanan kavgaya kadar uzandı.

BAĞIŞLARIN EKSİK BİLDİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İddiaya göre camiye müezzin olarak atandıktan sonra yönetim işleyişine dahil olan F.B., cuma namazları sonrasında toplanan yardım paralarının kayıt altına alınma biçiminde usulsüzlük bulunduğunu fark etti. Müezzin, toplanan miktarla müftülüğe bildirilen rakamların örtüşmediğini ileri sürerek resmi makamlara şikayette bulundu. Müezzinin eşi Ebru Bıyıkoğlu da paraların boş tutanaklar üzerinden imam tarafından alındığını öne sürdü. Bıyıkoğlu, eşinin buna itiraz ederek yardımların düzenli biçimde sayılması ve işlemlerin usulüne uygun yürütülmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

ŞİKAYETTEN SONRA BİLDİRİLEN MİKTARLAR ARTTI İDDİASI

Müezzinin ailesinin anlatımına göre şikayetten sonra camiden bildirilen bağış miktarlarında artış yaşandı. Bu değişimin kaymakamlığın da öne çıktıği ve imam hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi. Söz konusu para miktarlarının gerçekten eksik bildirilip bildirilmediği ve herhangi bir usulsüzlük bulunup bulunmadığı ise yürütülen resmi sürecin sonucunda netlik kazanacak. Bu nedenle müezzin ve ailesi tarafından dile getirilen para kullanımına ilişkin suçlamalar, soruşturma tamamlanıncaya kadar iddia niteliği taşıyor.

CAMİLERDE TOPLANAN YARDIMLAR NASIL KAYIT ALTINA ALINIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde gerçekleştirilen yardım kampanyalarına ilişkin uygulamalarında mali hareketlerin kayıt altına alınması ve denetlenebilir olması esas alınıyor. Başkanlığın daha önce yayımladığı resmi talimatlarda camilerde toplanan yardımların tutanakla kayıt altına alınması, ilgili yardım miktarlarının Diyanet İşleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden bildirilmesi ve tutanak ya da banka dekontlarıyla karşılaştırılması öngörülüyor. Müftülüklerde yetkilendirilen personelin de sisteme girilen miktarlarla belgelerdeki tutarları karşılaştırarak bildirimleri kontrol etmesi gerekiyor.

Bu sistem, nakit olarak toplanan yardımın camiden teslim veya banka aşamasına kadar izlenebilmesini amaçlıyor. Diyanet'in yardım bildirimlerine ilişkin uygulamalarında, sistemde bildirilen miktarla yardım toplama tutanağındaki rakamın uyuşmaması durumunda cami görevlisinden kaydını kontrol ederek düzeltmesi isteniyor. Böylece bağışların yalnızca toplanması değil, ne kadar para toplandığının belgelendirilmesi ve ilgili makamlara doğru şekilde bildirilmesi de sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor.

CAMİ AVLUSUNDA TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bağışlarla ilgili şikayetin ardından müezzin F.B. ile imam cami avlusunda karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştüğü ve imamın müezzine saldırdığı öne sürüldü. Olay sırasında avluda bulunan çocukların korkarak ve ağlayarak bölgeden uzaklaştığı, çevredeki vatandaşların araya girerek tarafları ayırdığı bildirildi.

İMAMIN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

İddiaların resmi makamlara taşınmasının ardından imam hakkında soruşturma izni verildiği ve görev yerinin değiştirilerek Beylikdüzü Gürpınar’daki başka bir camiye gönderildiği öğrenildi. Görev değişikliğine rağmen imam ile müezzinin ailelerinin aynı lojman binasında yaşamayı sürdürdüğü belirtildi. Müezzin ve ailesi tehdit edildiklerini ileri sürerek imamın tamamen görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

İDARİ VE ADLİ SÜREÇ BİRBİRİNDEN AYRI İLERLEYEBİLİYOR

Olayın iki farklı boyutu bulunuyor. Cami görevlilerinin görevleri, mali kayıtların tutulması ve yardım toplama faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi idari incelemenin konusunu oluştururken; darp, tehdit veya başka bir suç iddiası bulunması halinde adli makamlar ayrıca işlem yapabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının görev ve çalışma düzenlemelerinde de müftülüklere camilerdeki yardım toplama faaliyetlerinin usulüne uygun yapılmasını sağlama ve personelin özlük işlemlerini yürütme sorumlulukları veriliyor.

ŞİKAYETLERDE BELGE VE KAYITLAR ÖNEM TAŞIYOR

Camilerde toplanan yardımlarla ilgili bir usulsüzlük şüphesi oluşması halinde tutanaklar, banka dekontları ve elektronik sisteme girilen bildirimler denetimin temel unsurları arasında yer alıyor. Bu kayıtların karşılaştırılması, bağış miktarları arasında fark bulunup bulunmadığının belirlenmesine imkan sağlıyor. Büyükçekmece’deki olayda da bağışların eksik bildirildiği yönündeki iddiaların doğruluğu ancak ilgili kayıtların incelenmesi ve yetkili makamların yürüteceği soruşturmanın tamamlanmasıyla kesinleşecek. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.