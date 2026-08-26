Alanya denince ilk akla gelenler bellidir: güneş, deniz, kum, kale ve turizm… Oysa bu güzel şehrin bir de yer altında sakladığı eşsiz bir dünyası var: mağaraları.

Damlataş Mağarası, milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan ve Alanya’nın simgelerinden biri haline gelen en önemli doğal değerlerimizden biri. Dim Mağarası ise doğanın binlerce, hatta milyonlarca yılda sabırla oluşturduğu eşsiz bir miras. Şimdi Kadıini Mağarası’nda yürütülen kazılarla birlikte, Alanya’nın mağaralarının yalnızca doğal güzelliklerden ibaret olmadığı, aynı zamanda insanlık tarihine ışık tuttuğu da bir kez daha ortaya çıkıyor.

Kadıini Mağarası’ndan Üst Paleolitik ve Eski Tunç Çağı’na uzanan bulguların çıkması son derece önemli. Çünkü bu bulgular bize şunu söylüyor: Alanya’nın tarihi, gördüğümüz surlardan ve kaleden çok daha eskilere dayanıyor.

Belki de Alanya’nın en büyük hazinelerinden bazıları hâlâ toprağın altında, mağaraların derinliklerinde gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

Bugün dünyada birçok şehir, sahip olduğu tarihi ve doğal değerleri turizmin en önemli parçası haline getiriyor. Alanya da deniz turizminin yanı sıra mağaralarını, arkeolojik alanlarını ve kültürel mirasını daha güçlü bir şekilde tanıtmalıdır.

Çünkü turizm sadece otellerden ve plajlardan ibaret değildir. Bir şehre gelen insan, o şehrin hikâyesini de görmek ister.

Alanya’nın mağaraları işte tam da bu hikâyeyi anlatıyor…

Bazıları milyonlarca yıl öncesinden doğanın hikâyesini, bazıları ise binlerce yıl öncesinden insanlığın izlerini taşıyor.

Bize düşen ise bu eşsiz mirasın değerini bilmek, korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır.

Belki Alanya’nın en büyük hazineleri, hâlâ gün ışığını görmeyi bekliyordur…