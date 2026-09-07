Alanya’da avokado ve muz piyasasında yeni haftanın fiyat tablosu belli oldu. Alanya Avokado Üreticileri Birliği’nin son tavsiye listesinde avokado fiyatları ürünün gramajına göre 33 TL ile 90 TL arasında değişirken, standart dışı olarak değerlendirilen çıkma avokadonun kilogramı 50 TL seviyesinde yer aldı. Alanya Toptancı Hali’nin 7 Eylül tarihli listesinde ise muz fiyatlarında yukarı yönlü hareket görüldü.

AVOKADODA GRAMAJ FİYATI BELİRLİYOR

Avokadoda fiyatlandırma yalnızca ürünün çeşidine değil, büyüklüğü ve pazarlanabilir kalitesine göre de şekilleniyor. Son tavsiye listesinde 250 gram üzerindeki avokado için 55 TL, 200 gram üzerindeki ürün için 43 TL, 160 gram üzerindeki avokado için ise 33 TL fiyat yer aldı. Kilogram üzerinden değerlendirilen ikinci kalite avokado 90 TL, çıkma avokado ise kilogram başına 50 TL olarak açıklandı.

Birliğin açıkladığı rakamlar bağlayıcı bir satış tarifesi değil, üreticiye piyasa konusunda yol göstermeyi amaçlayan tavsiye fiyatları niteliği taşıyor. Bu nedenle bahçede oluşan gerçek alım fiyatı; ürünün kalibresi, kalitesi, hasat durumu, alıcının talebi ve taraflar arasındaki pazarlığa göre değişebiliyor. Üreticilerin satış yaparken yalnızca ilan edilen tavsiye rakamına değil, ürünün sınıfına ve güncel piyasa koşullarına da bakması önem taşıyor.

MUZDA FİYATLAR YUKARI YÖNLÜ

Alanya Toptancı Hali’nin 7 Eylül Pazartesi güncel piyasa listesinde muz tarafında artış işareti öne çıktı. Yeşil sera muzunun kilogram fiyatı 50 TL’ye, yeşil yerli muzun kilogram fiyatı ise 44 TL’ye yükseldi. Listede her iki ürünün yanında da fiyat artışını gösteren işaret bulunurken, yeşil açık muz için fiyat açıklanmadı.

Hal fiyatları, üreticiden tüketiciye uzanan zincirde önemli bir piyasa göstergesi olsa da perakende satış fiyatıyla aynı anlama gelmiyor. Ürünün sınıflandırılması, ambalajlanması, nakliyesi ve satış noktasına ulaştırılması gibi aşamalar nedeniyle tüketicinin karşılaştığı rakamlar farklılaşabiliyor. Günlük arz miktarı ve ürün kalitesi de hal piyasasında fiyatların kısa süre içinde değişmesine yol açabiliyor.

ALANYA'NIN İKİ ÖNEMLİ TARIM ÜRÜNÜ

Muz ve avokado, Alanya’nın subtropik iklim koşullarının sağladığı avantajla ilçenin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma birimlerinin çalışmalarında da Antalya’nın, özellikle Alanya ve Gazipaşa hattının avokado yetiştiriciliğinin yoğunlaştığı başlıca bölgeler arasında bulunduğu belirtiliyor. Aynı iklim kuşağı muz yetiştiriciliğine de imkân sağladığı için iki ürün ilçedeki tarımsal ekonomide birlikte öne çıkıyor.

ÜRETİCİ İÇİN KALİTE VE PAZARLAMA ÖN PLANDA

Avokadoda ürünün doğru zamanda hasat edilmesi, uygun şekilde sınıflandırılması ve pazara kalitesini koruyarak ulaştırılması satış değerini doğrudan etkileyebiliyor. Tarımsal araştırmalarda da avokado üretiminde verim ve kalitenin artırılması, uygun çeşit ve fidan kullanımı ile pazara istenen özelliklerde ürün sunulmasının sektörün gelişimi açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle yalnızca üretim miktarındaki artış değil, standart ve kaliteli ürünün pazara sunulması da üreticinin elde edeceği gelir açısından belirleyici oluyor.

Yeni haftada açıklanan tablo, avokadoda gramaj ve kaliteye dayalı fiyat farklılığının sürdüğünü, muzda ise hal fiyatlarının yukarı yönlü hareket ettiğini gösteriyor. Üretici ve alıcılar açısından önümüzdeki süreçte bahçeden hale gelen ürün miktarı, kalite dağılımı ve piyasadaki talep fiyatların yönünde belirleyici olacak.