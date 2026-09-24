Kuzey Makedonya vatandaşlığı almak amacıyla Türkiye'den başvuru yapan binlerce göçmenin süreci yıllardır sonuçlanamıyor. Aile bağları üzerinden vatandaşlık hakkı elde etmek isteyen kişiler, uzun güvenlik incelemeleri ve danışmanlara ödedikleri yüksek ücretler nedeniyle büyük bir belirsizlik yaşıyor.

Kuzey Makedonya Ombudsmanlığı'nın 2023 yılı raporuna göre, 2021'deki yasal düzenlemenin ardından yaklaşık 5 bin başvuru yapıldı. Bu başvuruların büyük bir kısmının Türkiye'de yaşayan göçmenlerden geldiği belirtilirken, o dönem sadece 22 dosyanın olumlu sonuçlandığı aktarıldı. Raporda, 2 bin 736 dosyanın Ulusal Güvenlik Ajansı'nın güvenlik değerlendirmesi aşamasında beklediği kaydedildi.

DOSYALARIN İNCELENMESİ NEDEN UZUYOR?

Güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ortalama 2 ila 3 yıl sürdüğü, hatta 2016 ve 2017 yıllarından bu yana işlemde olan dosyaların bulunduğu bildirildi. Kuzey Makedonya Milletvekili Salih Murat, Mart 2026'da yaptığı açıklamada bu gecikmeyi yeniden gündeme getirdi. Murat, İçişleri Bakanlığına 11 Haziran 2025 tarihinde yönelttiği soru önergesine ancak 27 Şubat 2026'da yanıt verildiğini belirterek sürecin hızlandırılmasını talep etti.

RESMİ HARÇ NE KADAR?

Vatandaşlık başvurularında yaşanan gecikmeler, başvuru sahiplerine hukuki yardım ve tercüme gibi kalemlerde ciddi bir maddi yük oluşturuyor. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, vatandaşlığa kabul işlemlerinin resmi idari harcı toplam 100 euro olarak belirlendi. Bu tutarın 20 eurosu başvuru anında, kalan 80 eurosu ise vatandaşlık onaylandığında tahsil ediliyor. Avukatlara veya danışmanlara ödenen yüksek meblağlar, sürecin olumlu sonuçlanacağını garanti etmiyor.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, hak sahiplerinin başvurularını yurt dışındaki diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar aracılığıyla da yapabileceğini hatırlatıyor. Türkiye'deki başvuru sahipleri ise yıllardır devam eden dosyalarına şeffaf bir şekilde ve makul bir süre içerisinde yanıt verilmesini bekliyor.