Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Alanya 1221

Futbol Spor Kulübü, sezona üst üste alınan üç mağlubiyetle başlamasının ardından teknik heyette değişikliğe gitti. Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, kulüp yönetimi Teknik Direktör Engin Dursun ve yardımcılarıyla yollarını ayırarak takımın başına Bulut Ferruhlar'ı getirdi.

Mavi-beyazlı temsilcimiz, ligin ilk haftasında deplasmanda Eskişehirspor'a 4-0, ardından evinde Balıkesirspor'a 3-0 ve son olarak 1922

Akşehirspor'a 3-1 yenilerek puanla tanışamadı. Bu süreçte kalesinde 10 gol gören takım, rakip fileleri sadece bir kez havalandırabildi. Yaşanan puan kayıplarının ardından yönetimle görüşen Engin Dursun, düşünce farklılıkları sebebiyle karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldıklarını duyurdu. Dursun'un ekibinde yer alan Aslan Duru ve Enes Tufan Şentürk de kulübe veda etti.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BULUT FERRUHLAR KİMDİR?

UEFA A

Lisansı sahibi olan Bulut Ferruhlar, kariyerinde ağırlıklı olarak yardımcı antrenör ve atletik performans uzmanı olarak görev yaptı. Akdeniz Üniversitesi BESYO mezunu olan Ferruhlar, 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan Kepezspor'un teknik ekibinde yer alarak dikkat çekici bir başarıya imza atmıştı. Daha önce Antalyaspor, Adıyaman FK, Bucaspor 1928, Manisa FK, Iğdır FK ve Çorum FK gibi kulüplerde çalışan genç çalıştırıcı, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Alanya ekibinde birinci adam sorumluluğunu üstlendi.

İLK SINAV ETİMESGUT BELEDİYESPOR'A KARŞI

Yeni teknik kadrosuyla çıkış arayan Alanya 1221 FSK, ligin dördüncü haftasında Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak. Karşılaşma, 26 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'da Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak. Bulut Ferruhlar yönetiminde sahaya çıkacak olan mavi-beyazlılar, taraftarı önünde sezonun ilk puanlarını alarak alt sıralardan kurtulmayı ve ligde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.