Yayımlanan güncel beslenme bilgilerine göre, küçük ve yumuşak kılçıklı yapısıyla bilinen hamsinin bütün olarak tüketilmesi insan sağlığına ek faydalar sunuyor. Balığın temizlenme zahmetini azaltan bu tercih, aynı zamanda besin değerinden maksimum düzeyde yararlanılmasını sağlıyor.

Balık tüketiminde akla ilk gelen bileşenlerden omega-3 yağ asitleri hamsinin etli ve yağlı dokularında bulunurken, kılçık kısmı ciddi bir kalsiyum deposu olarak öne çıkıyor. Kılçığıyla yenebilen küçük balıklar, kemik ve diş sağlığının korunmasında temel rol oynayan kalsiyumun vücuda alınmasına doğrudan katkı veriyor. Kaliteli protein kaynağı olan hamsi, bu sayede dengeli beslenme listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

KİMLER DİKKATLİ TÜKETMELİ?

Hamsi kılçığının yumuşak olması her birey için risksiz olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle küçük çocuklar, ileri yaştaki bireyler ve yutkunma güçlüğü çeken hastaların kılçıklı balık tüketirken dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca bu yeme pratiğinin yalnızca hamsi gibi küçük türler için geçerli olduğu, büyük balıkların sert kılçıklarının boğaza batma ve yaralanma tehlikesi taşıdığı belirtiliyor.

SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMİ NASIL OLMALI?

Hamsinin besin değerini korumak ve fazladan yağ alımını engellemek için kızartma yerine fırınlama, ızgara veya buğulama yöntemleri tavsiye ediliyor. Pratik bir buğulama için 500 gram temizlenmiş hamsi, limon suyuyla marine edildikten sonra zeytinyağında kavrulmuş soğan ve sarımsak tabanının üzerine diziliyor. Tencere kapağı kapalı şekilde kendi buharında 10-15 dakika pişirilen balıklar, hem kurumadan yumuşak kalıyor hem de besin değerlerini muhafaza ediyor.