Antalya'da, insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan genç avukat Ahmet Çevik'in ani vefatı meslektaşları ve ailesi arasında derin üzüntüye neden oldu. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çevik'in vefatı, Antalya hukuk camiasında geniş yankı buldu.

Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, yayımladığı taziye mesajında Çevik'i genç yaşta kaybetmenin acısını yaşadıklarını bildirdi. Bozaner'in açıklamasına göre, baro yönetimi ve meslektaşları merhumun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

HUKUK CAMİASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Çevre davalarındaki çalışmalarıyla bilinen avukat Tuncay Koç, meslektaşının vefatının ardından bir açıklama yaptı. Koç, Çevik'in haksızlıklara karşı duran, dirençli ve mücadeleci kişiliğine vurgu yaparak ölümünün çok erken ve zamansız olduğunu aktardı.

AHMET ÇEVİK'İN HUKUK KARİYERİNDE ÖNE ÇIKANLAR NELERDİ?

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamlayan Ahmet Çevik, akademik çalışmalarına Antalya Bilim Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptığı yüksek lisans ile devam etti. İnsan hakları ve kamu hukuku konularına yoğunlaşan Çevik, teorik eğitimini mesleki pratiğiyle birleştirerek Antalya'daki sivil toplum ve hukuk mücadelesinde aktif rol üstleniyordu.