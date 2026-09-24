ALANYA’DA kitap ve edebiyat tutkunlarını buluşturan Alanya Kitap Fuarı, bu yıl 8’inci kez düzenleniyor. “800 Yıllık Mirasın Gölgesinde” sloganıyla düzenlenecek fuarda farklı alanlardan çok sayıda yazar ve akademisyen okurlarıyla bir araya gelecek. Program kapsamında söyleşi ve imza etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İLK GÜN BURCU BAHAR VE HAŞİM YETKİN

Fuarın ilk gününde yazar Burcu Bahar, “Burcu Bahar & Doğa Dostu Dodo Kızıl Kule’de...” başlıklı söyleşi ve imza etkinliğiyle saat 10.00’da okurlarıyla buluşacak. Aynı gün Haşim Yetkin ise “Alanya Günümüze Öğretmenlerimizin Anıları” başlıklı söyleşi ve imza programını saat 20.00’de gerçekleştirecek. Programın devamında 26 Eylül’de Işıl Işık saat 16.00’da imza etkinliği düzenlerken, yazar ve sunucu Gani Müjde saat 20.00’de “Gülmesini Bilmeyen Dükkan Açmasın” başlıklı söyleşide kitapseverlerle buluşacak.

AKADEMİSYEN VE ŞAİRLER DE FUARDA

27 Eylül’de Prof. Dr. Tufan Gündüz, “Türk Tarihine Yön Veren Metinler” başlıklı söyleşiyle saat 20.00’de fuarda yer alacak. Aynı gün şair Haydar Ergülen, “Şiirin Lezzeti, Lezzetin Şiiri” başlıklı söyleşi ve imza etkinliğini gerçekleştirecek. 29 Eylül’de Bürokrt/Yazar Hanefi Avcı, “Terörle Mücadele ve Devlet Güvenliği” başlıklı söyleşiyle saat 20.00’de okurlarıyla buluşacak. Programın ilerleyen günlerinde Abdullah Ataşçı 1 Ekim saat 20.00’de “Zamanın ve Belleğin İzinde”, şair Nurullah Genç 2 Ekim saat 20.00’de “Kelimelerin Esrarı” başlıklı etkinliklerle fuarda olacak. 3 Ekim’de Ekonomist/Astrolog Engin Alan saat 19.00-22.00 arasında imza etkinliği düzenlerken, Dr. Ramazan Kurtoğlu saat 20.00’de “Yeni Dünya Sisteminde Sanal Para, Sentetik İnsan, Eko İnsan” başlıklı söyleşi gerçekleştirecek. Fuarın son gününde ise yazar Ahmet Ümit, “Uygarlıkların Beşiği” başlıklı söyleşi ve imza etkinliğiyle 4 Ekim saat 20.00’de okurlarıyla buluşacak. (Mine UZUN)

Kaynak: Haber Merkezi