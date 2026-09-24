Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma, savcılık koordinesinde mali suçlara ve örgütsel bağlantılara yönelik çok yönlü incelemelerle sürdürülüyor.

Başsavcılığın soruşturmasında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketlerin mali hareketleri mercek altına alındı. Şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet kapsamında incelemeler yürütülüyor.

25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ifade ve diğer işlemleri gerçekleştirildi. İşlemleri tamamlanan 25 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından haklarında uygulanacak adli tedbirlerin belirlenmesi bekleniyor. Soruşturma aşamasındaki suçlamaların iddia niteliğinde olduğu, şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı sürece masumiyet karinesinin geçerli olduğu unutulmamalı.

MALİ HAREKETLER İNCELEME ALTINDA

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini para ve malvarlığı hareketleri oluşturuyor. Başsavcılığın daha önce kamuoyuna yansıyan açıklamalarında, örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Bu tür mali soruşturmalarda banka hesap hareketleri, şirketler arasındaki para transferleri, ticari kayıtlar, taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ile dijital materyaller delil zincirinin önemli parçaları arasında yer alıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) analiz ve raporları da savcılıkların suç gelirlerinin kaynağı ile para hareketlerinin izini sürmesinde yararlanabildiği araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

SORUŞTURMA DAHA ÖNCEKİ OPERASYONLARLA GENİŞLEDİ

Alihan Kuriş dosyası tek bir operasyonla sınırlı kalmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda da çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri uygulanırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler ve derneklerin mali yapıları incelemeye alındı. Önceki operasyonlarda dijital materyaller, banka dokümanları, çekler, mali kayıtlar, nakit para ve kıymetli madenlerin de inceleme amacıyla muhafaza altına alındığı açıklanmıştı.

KAYYUM KARARI NASIL İŞLİYOR?

Soruşturmanın şirketlere uzanan bölümünde kayyum tedbirleri de gündeme geldi. Ceza soruşturmalarında bir şirketin faaliyetlerinin suç kapsamında kullanıldığı yönünde kuvvetli şüphe bulunması ve kanunda öngörülen koşulların oluşması halinde hakim kararıyla şirket yönetimine kayyum atanabiliyor. Bu tedbir, soruşturmanın sonucunda şirket veya yöneticilerinin suçlu olduğunun kesinleştiği anlamına gelmiyor; yargılama süreci tamamlanıncaya kadar şirket yönetimi ve malvarlığının korunmasına yönelik geçici bir adli tedbir niteliği taşıyor.

ADLİ SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin dosyaları öncelikle soruşturmayı yürüten savcılık tarafından değerlendiriliyor. Savcılık; ifade ve mevcut deliller doğrultusunda şüphelilerin serbest bırakılmasına, adli kontrol talebiyle veya tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verebiliyor. Hakimlik ise dosyadaki delil durumu ve kanundaki tutuklama şartlarını ayrı ayrı değerlendirerek karar veriyor.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında elde edilen dijital veriler, mali belgeler ve para hareketlerine ilişkin kayıtların incelenmesinin sürmesi bekleniyor. Savcılık, yeterli şüphe oluşturacak delile ulaşılması halinde iddianame hazırlayarak kamu davası açabilecek; kovuşturmaya yeterli delil bulunmayan kişiler yönünden ise takipsizlik kararı verilebilecek. Şüpheliler hakkındaki nihai hukuki durum, soruşturma ve varsa yargılama sürecinin tamamlanmasıyla kesinleşecek.