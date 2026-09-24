ALANYA Belediyesi, Alanya’nın yetiştirdiği milli sporcu Can Öncü’ye Dünya Superbike Şampiyonası’nın İtalya etabı öncesinde başarı dileğinde bulundu. 2026 WorldSBK sezonunun 10. ayağı olan EICMA İtalya Round’u, 25-27 Eylül tarihleri arasında Cremona Circuit’te gerçekleştirilecek. Sezonun son üç etabından biri olan organizasyonda Can Öncü de mücadele edecek.
YARIŞ PROGRAMI
25 Eylül Cuma:
10.20 – WorldSBK Serbest Antrenman 1
15.00 – WorldSBK Serbest Antrenman 2
26 Eylül Cumartesi:
09.40 – WorldSBK Serbest Antrenman 3
11.15 – Tissot Superpole
15.30 – WorldSBK 1. Yarış
27 Eylül Pazar:
09.20 – WorldSBK Warm Up
11.10 – Tissot Superpole Race
15.30 – WorldSBK 2. Yarış
Alanya Belediyesi paylaşımında, milli sporcu Can Öncü’ye İtalya etabında başarılar dilenirken, Alanyalı sporseverler de genç motosikletçinin performansını takip etmeye davet edildi. (Mehmet TUNÇ)
Alanya’nın gururu Can Öncü İtalya’da piste çıkıyor
Alanya’nın milli motosiklet sporcusu Can Öncü, Dünya Superbike Şampiyonası’nın İtalya etabında mücadele edecek. Öncü, 25-27 Eylül tarihlerinde Cremona Circuit’te gerçekleştirilecek yarışta piste çıkacak
ALANYA Belediyesi, Alanya’nın yetiştirdiği milli sporcu Can Öncü’ye Dünya Superbike Şampiyonası’nın İtalya etabı öncesinde başarı dileğinde bulundu. 2026 WorldSBK sezonunun 10. ayağı olan EICMA İtalya Round’u, 25-27 Eylül tarihleri arasında Cremona Circuit’te gerçekleştirilecek. Sezonun son üç etabından biri olan organizasyonda Can Öncü de mücadele edecek.