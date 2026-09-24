ALANYA Belediyesi, Alanya’nın yetiştirdiği milli sporcu Can Öncü’ye Dünya Superbike Şampiyonası’nın İtalya etabı öncesinde başarı dileğinde bulundu. 2026 WorldSBK sezonunun 10. ayağı olan EICMA İtalya Round’u, 25-27 Eylül tarihleri arasında Cremona Circuit’te gerçekleştirilecek. Sezonun son üç etabından biri olan organizasyonda Can Öncü de mücadele edecek.

YARIŞ PROGRAMI

25 Eylül Cuma:

10.20 – WorldSBK Serbest Antrenman 1

15.00 – WorldSBK Serbest Antrenman 2

26 Eylül Cumartesi:

09.40 – WorldSBK Serbest Antrenman 3

11.15 – Tissot Superpole

15.30 – WorldSBK 1. Yarış

27 Eylül Pazar:

09.20 – WorldSBK Warm Up

11.10 – Tissot Superpole Race

15.30 – WorldSBK 2. Yarış

Alanya Belediyesi paylaşımında, milli sporcu Can Öncü’ye İtalya etabında başarılar dilenirken, Alanyalı sporseverler de genç motosikletçinin performansını takip etmeye davet edildi. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi