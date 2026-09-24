ALANYA Belediyespor, voleybol altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü proje grubu çalışmalarını kız ve erkek sporcularla sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon okullarda gerçekleştirilen taramalarla temeli atılan projede, bu sezon 60 öğrenci kulüp antrenörleri eşliğinde düzenli olarak çalışıyor. Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre planlanan antrenmanlarda temel hareket eğitimi, koordinasyon, biyomotor gelişim ve voleybola yönelik teknik çalışmalar yapılıyor. Sporcuların gelişimleri takip edilirken, uygun seviyeye ulaşan çocukların kulübün altyapı takımlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

OKUL TARAMALARI DEVAM EDECEK

Kulüp, mevcut proje gruplarının yanı sıra Alanya genelindeki okullarda yeni yetenekleri belirlemeye yönelik taramalarını sürdürecek. Çalışmalarla daha fazla kız ve erkek çocuğunun voleybolla buluşturulması ve altyapıya düzenli sporcu akışının sağlanması amaçlanıyor.

ERKEÇ: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ALTYAPI SİSTEMİ KURMAK İSTİYORUZ

ON Hotels Alanya Belediyespor A Takımı Yardımcı Antrenörü ve Erkek Altyapı Takımları Sorumlusu Mehmet Erkeç, proje gruplarını uzun vadeli altyapı planlamasının önemli bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Erkeç, “Geçtiğimiz yıl okullarda gerçekleştirdiğimiz taramalarla önemli bir başlangıç yaptık. Bu çalışmaların devamını getirerek daha fazla çocuğumuzu voleybolla buluşturmak istiyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturmak. Okul taramalarımız devam edecek ve gelişim gösteren sporcularımızı uygun yaş gruplarında altyapı takımlarımıza kazandıracağız” dedi.

AYSALAR: SAĞLAM BİR SPORCU HAVUZU OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Kız Proje Grubu Antrenörü ve Kız Altyapı Takımları Sorumlusu Görkem Aysalar, Alanya’da kız çocuklarının voleybola ilgisinin yüksek olduğunu belirterek bu ilgiyi güçlü bir altyapı yapılanmasına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Aysalar, “Kız çocuklarımızın voleybola ilgisi zaten oldukça yüksek. Bizim amacımız bu ilgiyi doğru bir eğitim ve gelişim süreciyle destekleyerek altyapıda sağlam bir sporcu havuzu oluşturmak. Çocuklarımızın gelişimlerini düzenli şekilde takip ederek uygun seviyeye gelen sporcularımızı altyapı takımlarımıza kazandırmak ve yeni taramalarla daha fazla kız çocuğuna ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi