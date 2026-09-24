GÜNEY Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi araştırmacıları, gözün arka kısmından alınan retina görüntülerinin biyolojik yaşlanmayı değerlendirmek için hızlı ve girişimsel olmayan bir yöntem sağlayabileceğini belirledi. Araştırma, “retinal yaş farkı” olarak adlandırılan RAG teknolojisine dayanıyor. Sistem, geniş bir görüntü veri setinden yararlanarak kişinin gözünden yaşını tahmin ediyor ve bu tahmin ile kişinin gerçek yaşı arasındaki farkı hesaplıyor. Araştırmacılar, aynı kronolojik yaşa sahip insanların biyolojik olarak aynı hızda yaşlanmadığına dikkat çekiyor. Genetik özellikler, çevresel koşullar ve yaşam tarzı gibi faktörlerin bu farklılıkta rol oynayabileceği belirtiliyor.

29 BİN RETİNA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Çalışmada 7 bin 535 kişiden alınan 29 bin 530 retina görüntüsü yapay zekanın eğitilmesinde kullanıldı. Model daha sonra 7 bin 416 farklı kişiye ait 14 bin 832 görüntü üzerinde test edildi. Yapay zeka, kişilerin kronolojik yaşını ortalama 2,5 ila 2,7 yıllık hata payıyla tahmin etti.

Araştırmacılara göre bu sonuç, daha önce geliştirilen benzer retina yaş modelleriyle karşılaştırıldığında başarılı bir performansa işaret ediyor.

Çalışmanın dikkat çeken yönlerinden biri ise hem sağlıklı gözlere hem de retina veya optik sinir hastalıkları bulunan gözlere ait görüntülerin kullanılması oldu.

Kaynak: Science Alert