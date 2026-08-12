Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında, ilçedeki turizm sezonunun uzaması ve sektörel yansımaları değerlendirildi.

ALTİD

Başkanı Cem Özcan idaresinde gerçekleşen görüşmede, ekim ayında yakalanan ivmenin kasım sonuna taşınmasının bölge ekonomisine sağladığı katkılar ele alındı.

KASIM AYINDA YÜKSEK DOLULUK

Yaz aylarındaki yoğunluğun sonbahara sarkması, turizmciler açısından olumlu bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Toplantıda aktarılan verilere göre, ekim ayında tepe noktasına ulaşan otel doluluk oranları birçok tesiste kasım ayının son günlerine kadar gücünü korudu. Bu tablonun, sektörde yılın belli dönemlerinde yaşanan ani talep daralmalarının yarattığı baskıyı hafiflettiği bildirildi.

DENİZ VE GÜNEŞİN ÖTESİNDE BİR DESTİNASYON

Sezonun uzamasını Alanya için stratejik bir fırsat olarak nitelendiren Başkan Cem Özcan, turizmde ürün çeşitliliğinin altını çizdi. Sadece deniz, kum ve güneş üçgenine bağlı kalınmaması gerektiğini savunan Özcan, kentin sahip olduğu tarihi ve doğal mirasın turizme daha güçlü entegre edilmesini istedi.

Özcan'ın açıklamalarına göre Alanya; Syedra Antik Kenti, tarihi dokusu, kültür rotaları, mağaraları ve yaylalarıyla eşsiz bir potansiyel barındırıyor. Bu zenginliklerin korunarak doğru bir tanıtım stratejisiyle sunulmasının, ilçenin gelecekteki turizm vizyonu için kritik bir eşik olduğu ifade edildi.

KÜLTÜR TURİZMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kültür turizmi, küresel ölçekte en hızlı büyüyen seyahat eğilimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ziyaretçiler artık sadece dinlenmek yerine; gittikleri bölgenin yerel yaşamına karışmak, gastronomisini deneyimlemek ve sanatsal faaliyetlerine katılmak istiyor. Bu durum, turizmi yaz aylarına sıkışmaktan kurtararak 12 aya yayma hedefine doğrudan hizmet ediyor ve yerel ekonominin sürdürülebilirliğini destekliyor.

Alanya'nın kendine has kültürel kimliğini kaybetmeden turizmle harmanlanması gerektiğine değinen Özcan, sürdürülebilir bir destinasyon yaratmanın temel şartının mirası korumak olduğunu duyurdu. İlerleyen süreçte, alternatif turizm kollarının geliştirilmesi ve sezonun daha geniş bir takvime yayılması için paydaşlarla ortak çalışmaların hızlandırılacağı aktarıldı.