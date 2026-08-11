Alanya’da yaz sezonuyla birlikte gece hayatındaki hareketlilik devam ediyor. Konaklı’da faaliyet gösteren Club Summer Garden, yıldız isimleri müzikseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Almanya’da başlayan müzik kariyerini Türkiye’de de geniş bir dinleyici kitlesine taşıyan rapçi Mero, Club Summer Garden sahnesinde hayranlarının karşısına çıktı.

Sanatçının sahne aldığı geceye yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Mero’nun sevilen parçalarına eşlik eden müzikseverler, gece boyunca eğlencenin tadını çıkardı.

MERO SAHNEYE ÇIKTI, EĞLENCE ZİRVEYE ULAŞTI

Güçlü sahne performansı ve enerjisiyle dikkati çeken Mero, Alanya gecesine hareket kattı. Rapçinin sahneye çıkmasıyla birlikte kulübü dolduran hayranları sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Işık gösterileri ve müzikle birleşen performans, Club Summer Garden’ın açık hava atmosferinde renkli görüntüler oluşturdu.

Mero’nun Alanya’daki performansları geçmiş yıllarda da yoğun ilgi görürken, sanatçı 2026 yazında bir kez daha müzikseverlerle buluştu.

27 TEMMUZ’DA YOĞUN İLGİ

Club Summer Garden’da 27 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen “Mero Live Concert”, yaz sezonunun dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Mero’yu dinlemek için kulübe gelen tatilciler, sanatçının performansıyla gece boyunca müzik ve dansın keyfini yaşadı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde kulübün dans pisti hareketli anlara sahne oldu.

1991’DEN BU YANA ALANYA EĞLENCE HAYATINDA

Konaklı’da bulunan Club Summer Garden, 1991 yılından bu yana Alanya’nın açık hava eğlence kültürünün önemli noktalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

Geniş dans pisti, ışık gösterileri, DJ performansları ve canlı konserleriyle yaz aylarında yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan mekan, Alanya gece hayatının uzun soluklu adresleri arasında bulunuyor.

Turizm sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte eğlence mekanlarında yaşanan hareketlilik de artarken, Club Summer Garden’ın yıldız sanatçı ve DJ performanslarıyla yaz boyunca müzikseverleri ağırlamaya devam edeceği belirtildi. (Mehmet TUNÇ)