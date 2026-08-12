PSG-Aston Villa UEFA Süper Kupa finali bu akşam oynanacak

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa, UEFA Süper Kupa için Salzburg'da karşılaşacak. Final Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Avrupa futbolunda 2026-2027 sezonunun ilk büyük kupalarından biri bu akşam sahibini bulacak. Paris Saint-Germain (PSG) ile Aston Villa, UEFA Süper Kupa finalinde Avusturya'nın Salzburg kentinde karşı karşıya gelecek.

UEFA'nın açıkladığı programa göre mücadele 12 Ağustos Çarşamba günü Stadion Salzburg'da oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.00.

PSG-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG-Aston Villa UEFA Süper Kupa finalinin Türkiye'de TRT 1 ve tabii üzerinden canlı izlenebilmesi bekleniyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri maç saatine doğru yayıncı kuruluşların güncel akışından da kontrol edilebilecek.

PSG KUPAYI ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ İSTİYOR

Paris Saint-Germain, 2025'in ardından UEFA Süper Kupa'yı yeniden kazanmak için sahaya çıkacak.

Fransız temsilcisi geçen yıl Tottenham karşısında 2-0 geriye düştüğü finali penaltılar sonucunda kazanmıştı. PSG böylece kulüp tarihindeki ilk UEFA Süper Kupa zaferine ulaşmıştı.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ı penaltılarla geçerek üst üste ikinci kez Avrupa'nın bir numaralı kupasını kazandı ve Salzburg'daki finale katılma hakkı elde etti.

ASTON VILLA 1982'DEN SONRA YENİDEN PEŞİNDE

Aston Villa ise Avrupa Ligi şampiyonu olarak UEFA Süper Kupa'ya geldi. İngiliz ekibi Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

Villa'nın UEFA Süper Kupa geçmişinde ayrı bir yeri bulunuyor. İngiliz kulübü daha önce 1982'de Barcelona'yı iki maç üzerinden geçerek kupayı müzesine götürmüştü.

Teknik direktör Unai Emery de final öncesinde takımının hedefini net biçimde ortaya koydu. Emery, Aston Villa'nın geldiği noktayı anlatırken, "Daha fazlasını istiyoruz. Burada durmuyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ TAKIM BİRBİRİNİ YAKINDAN TANIYOR

PSG ile Aston Villa yakın geçmişte de karşı karşıya geldi. İki ekip 2024-2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleşmişti.

Paris'teki ilk karşılaşmayı PSG 3-1 kazanırken Aston Villa, Birmingham'daki rövanştan 3-2 galip ayrılmıştı. Toplamda 5-4 üstünlük kuran Fransız ekibi yarı finale yükselmişti.

Bu kez rövanşı olmayan tek maçlık final oynanacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kupa UEFA'nın final prosedürüne göre uzatma ve gerekirse penaltılar sonucunda sahibini bulacak.

REAL MADRID ZİRVEDE

UEFA Süper Kupa tarihinin en başarılı takımı Real Madrid. İspanyol ekibi kupayı 6 kez kazanarak listenin ilk sırasında bulunuyor.

Barcelona ve Milan 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 şampiyonlukla Real Madrid'i takip ediyor.

PSG bu akşam kazanırsa üst üste ikinci kez kupaya ulaşacak. Aston Villa'nın galibiyeti ise İngiliz ekibine 1982'den sonra ikinci UEFA Süper Kupa zaferini getirecek.

GALATASARAY 2000'DE TARİH YAZDI

Türkiye'nin UEFA Süper Kupa tarihindeki tek şampiyonluğu Galatasaray'a ait.

Sarı-kırmızılı ekip, 25 Ağustos 2000'de Monaco'da oynanan finalde Real Madrid ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi Mario Jardel'in uzatmalardaki altın golüyle 2-1 kazanan Galatasaray, UEFA Süper Kupa'yı Türkiye'ye getirdi.

PSG-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Süper Kupa finali 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Salzburg'daki Stadion Salzburg'da yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

PSG-Aston Villa finalinin kısa bilgileri:

Maç: Paris Saint-Germain - Aston Villa Organizasyon: UEFA Süper Kupa Tarih: 12 Ağustos 2026 Çarşamba Saat: 22.00 Stadyum: Stadion Salzburg (Red Bull Arena) Şehir: Salzburg, Avusturya