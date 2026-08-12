12 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI

Futbolda yeni sezon öncesi hazırlıklar sürerken günün programında resmi ve hazırlık karşılaşmaları bulunuyor. Türkiye saatiyle öne çıkan maçlar şöyle:

21.30 | Leeds United - Manchester United | Hazırlık maçı | Türkiye'de yayın bilgisi bulunmuyor

22.00 | Paris Saint-Germain - Aston Villa | UEFA Süper Kupa | TRT 1

22.00 | Deportivo La Coruna - Real Madrid | Hazırlık maçı | Türkiye'de yayın bilgisi bulunmuyor

GÜNÜN MAÇI PSG - ASTON VILLA

12 Ağustos'un en önemli karşılaşması UEFA Süper Kupa'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Karşılaşma Salzburg'daki Red Bull Arena'da oynanacak ve Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

AVRUPA DEVLERİ HAZIRLIK MAÇLARINDA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester United, Leeds United ile karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21.30.

Real Madrid ise Deportivo La Coruna karşısında hazırlık maçına çıkacak. İspanya'daki mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

12 Ağustos maç programında farklı ülkelerde çok sayıda karşılaşma da oynanıyor. Leagues Cup ve CONCACAF Orta Amerika Kupası gibi organizasyonlarda gün boyunca maçlar devam edecek. Yayıncı kuruluşlar ve maç saatlerinde son dakika değişiklikleri yaşanabileceği için karşılaşma öncesinde güncel yayın akışının kontrol edilmesi gerekiyor.