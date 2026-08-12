Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı ve özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olup çalışmaya devam edenleri yakından ilgilendiren bir emsal karara imza attı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, aynı işverene ait işyerinde iki farklı dönemde görev yapan bir işçinin açtığı davada, yıllık izin sürelerinin hesaplanmasına yönelik yeni bir hukuki standart belirlendi.

Dava dosyasına yansıyan olayda, bir işveren ilk çalışma dönemine ait tüm hakları ve izin ücretlerini ödediği gerekçesiyle, işçinin ikinci dönemdeki yıllık izin süresini yeni işe başlamış gibi sıfırdan hesapladı. İşçinin itirazı üzerine açılan davada yerel mahkeme çalışanı haklı bulurken, Bölge Adliye Mahkemesi ilk dönemin tasfiye edildiğini belirterek kararı işveren lehine bozdu.

YARGITAY İZİN HESABINDA NOKTAYI KOYDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını iptal etti. Yüksek mahkeme, ilk dönemde yıllık izinlerin kullanılmış veya ücretinin ödenmiş olmasının, ikinci çalışma döneminde hak kazanılacak izin gün sayısını etkilemeyeceğine hükmetti. Karara göre, işçinin ikinci dönemdeki yıllık ücretli izin süresi belirlenirken ilk dönemdeki toplam hizmet süresi de hesaba katılmak zorunda.

EYT'LİLER VE YENİDEN İŞE GİRENLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu emsal karar, kıdem tazminatını alarak aynı işyerinde çalışmaya devam eden personelin izin haklarında ciddi bir kayıp yaşamasını önlüyor. Örneğin, bir işyerinde 8 yıl çalıştıktan sonra emekli olan ve tüm alacaklarını tahsil ederek aynı işverene bağlı çalışmayı sürdüren bir işçi, izin hakkını 14 gün üzerinden kullanmayacak. Bu kişi, 5 yıldan fazla kıdemi bulunan tecrübeli çalışan statüsünde değerlendirilerek en az 20 gün üzerinden yıllık izne hak kazanacak. Böylece çalışanın ilk dönemki haklarının parayla ödenmiş olması, ikinci dönemdeki kıdemini ve izin gün sayısını sıfırlamayacak.