Hazine ve Maliye Bakanlığı, artan küresel petrol fiyatlarının yurt içi piyasalara yansımasını sınırlamak amacıyla yeni bir vergi düzenlemesine gidiyor. Lojistik ve üretim süreçlerinin temel gideri olan motorin fiyatlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yükünün hafifletilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabından aktardığına göre, dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarlarında indirime gidilecek. Aydilek, akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına düşüş olarak yansıyacak kararın bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanacağını bildirdi.

ÖTV İNDİRİMİ FİYATLARA NASIL YANSIYACAK?

Geçmiş dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları tüketiciye yansıtmamak için Eşel Mobil Sistemi'ni kullanan bakanlık, bu defa doğrudan vergi indirimi formülünü devreye alıyor. Üretim ve tedarik zincirinin belkemiği olan taşımacılık sektöründe maliyetlerin düşürülmesi, nihai tüketiciye ulaşan ürünlerdeki fiyat artış hızının da kesilmesini sağlayacak.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, nakliyeciler ve sanayiciler başta olmak üzere geniş bir kesimin akaryakıt giderlerinde rahatlama yaşanması öngörülüyor. İndirim oranları ve uygulamanın kapsamı, gece saatlerinde yayımlanacak resmi kararın ardından kesinleşecek.