TERÖRSÜZ Türkiye süreci kapsamında hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda 467 kabul oyuyla yasalaştı. Düzenlemeye İYİ Parti milletvekilleri karşı çıktı. İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er de yasanın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada düzenlemeyi sert sözlerle eleştirdi.

‘MİLLİ VİCDANI DERİNDEN YARALADI’

Yasanın hukuk devleti ilkeleri ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü açısından ciddi sorunlar barındırdığını savunan Er, “Dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaşan ve kamuoyunda ‘Çerçeve Yasa’ olarak bilinen düzenleme, milli vicdanı derinden yaralamış, hukuk devleti ilkelerine ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne ciddi bir darbe indirmiştir” ifadelerini kullandı. Yasanın 10 Ağustos tarihine denk getirilmesini de eleştiren Er, “Özellikle ülkemizin parçalanması amacı ile 10 Ağustos günü imzalanan Sevr Antlaşması’na denk getirilmesi asla tesadüf değildir” dedi.

‘DAYATMANIN ÜRÜNÜ’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM kürsüsündeki sözlerine atıfta bulunan Er, devletin temel unsurlarının adalet, anayasa ve milli egemenlik olduğunu belirterek, düzenlemenin toplumsal uzlaşıyla hazırlanmadığını savundu. Er, “Kapalı kapılar ardında yürütülen süreçlerle, milletten ve Meclis’ten gizlenerek önümüze getirilen bu tasarı, toplumsal bir uzlaşı değil, bir dayatmanın ürünüdür” diye konuştu.

‘29 MİLLETVEKİLİMİZLE HAYIR DEDİK’

İYİ Parti’nin TBMM’deki 29 milletvekiliyle yasaya karşı mücadele ettiğini söyleyen Er, “İYİ Parti olarak TBMM’de 29 milletvekilimizle büyük bir mücadele verdik. Fire vermeden, tavizsiz bir şekilde bu yasaya ‘hayır’ oyu verdik ve tarihin doğru tarafında durduk” dedi. Er, şehitlerin hatırasına ve gazilerin hukukuna bağlı olduklarını belirterek, “Terör örgütü mensuplarına veya uzantılarına zımni imtiyaz ve af kapısı aralayan hiçbir düzenlemeyi, şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda meşru göremeyiz” ifadelerini kullandı.

‘MİLLİ BİRLİĞİ SAVUNUYORUZ’

İYİ Parti olarak hukuk devletinden yana olduklarını ifade eden Er, yasama süreçlerinin yürütülme biçimini de eleştirdi. Er, “Cumhurbaşkanı, Meclis iradesini adeta bypass etmiş ve milletvekillerini yasanın içeriğini göremeden ‘el kaldır, indir’ noktasına getirmiş olan bu anlayışı kabul etmiyoruz” dedi. “Eşit yurttaşlık” söylemine de tepki gösteren Er, “Eşit yurttaşlık adı altında Türk milletinin birliğini ve bütünlüğünü parçalamak isteyenlerin karşısında kale gibi durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘BU YASA VATANDAŞA YENİ İŞ Mİ GETİRİYOR?’

Açıklamasında Alanya’ya da özel bir vurgu yapan Hilmi Er, kentin milliyetçi ve vatansever kimliğine dikkat çekti. Er, “Alanya, milliyetçi, vatansever ve memleket sevdalısı insanların harmanlandığı, ezanın ve bayrağın teminatı insanlardan oluşan kadim bir kenttir” ifadelerini kullandı. Er, Alanya teşkilatı olarak düzenlemeye ilişkin şu soruları yöneltti: “Bu yasa ile vatandaşa yeni iş mi getirmekte, yeni aş mı vermektedir? Tarımdaki üreticinin, turizmdeki esnafın dertlerine derman mı olmaktadır? Yoksa siyasi ikbal uğruna birtakım yapılara alan mı açmaktadır? Bir dönem daha iktidarda kalabilmek için geri dönülmez tavizler mi verilmektedir?” İYİ Parti Alanya İlçe Başkanlığı olarak yasaya karşı duruşlarını sürdüreceklerini belirten Er, açıklamasını sert mesajlarla tamamladı. Er, “İYİ Parti Alanya İlçe Başkanlığı ve Alanya İlçe teşkilatı olarak buradan ilan ediyoruz: İhanetin zaman aşımı yoktur! Meclis’te 29 arslan parçası milletvekilimizin sergilediği dik duruşu, Alanya’nın sokaklarında, meydanlarında ve her bir yerinde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Türk milletinin huzurunda verdikleri söze bağlı kalacaklarını ifade eden Er, “Türk milleti sahipsiz değildir. İYİ Parti vardır. İYİ Parti buradadır ve her daim milleti ile beraberdir” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi