ANTALYA turizmi, 2026 sezonunda yabancı turist pazarlarında yaşanan gerilemeye karşın iç pazardan gelen güçlü taleple hareketliliğini koruyor. Yurt dışından gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 7’lik düşüş yaşanırken, yerli turist hareketliliğinde yüzde 9 civarında artış kaydedildi. Özellikle yüksek sezonun en yoğun dönemlerinden biri olan ağustos ayında Alanya’da otel doluluklarının yüzde 90’ların üzerine çıkması sektör temsilcilerini umutlandırdı. Temmuz ayında beklenen doluluk seviyelerine ulaşamayan turizmciler, ağustos ve eylül aylarının daha güçlü geçmesini bekliyor. Yerli turistteki artışın yalnızca otel doluluklarına değil, restoran, kafe, plaj, alışveriş, araç kiralama ve günübirlik tur gibi birçok alana da hareketlilik getirdi. Ancak sektör temsilcileri, iç pazardaki yaklaşık yüzde 9’luk büyümenin yabancı pazarlardaki kaybı tek başına telafi etmeye yetmediğine dikkat çekti. Alanya turizminin ağırlıklı olarak uluslararası pazarlara dayandığını vurgulayan temsilciler, pazar çeşitliliğinin artırılması, turist başına gelirin yükseltilmesi ve sezonun 12 aya yayılması gerektiğini ifade etti. ALTİD Başkanı Cem Özcan, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli ile turizmci Şükrü Cimrin, iç pazardaki yükselişin Alanya turizmine etkisini değerlendirdi. Sektör temsilcileri, ağustos ayındaki güçlü rezervasyon hareketinin eylül ayına da yansımasını beklerken, Alanya’nın hem yabancı hem de yerli pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması için ulaşım, ürün çeşitliliği ve fiyat rekabetçiliğinin önemine dikkat çekti.

‘ALANYA’DA DOLULUK YÜZDE 90’LARDA’

ALTİD Başkanı Cem Özcan, iç pazardaki hareketliliğin Alanya turizmine önemli katkı sağladığını belirterek, “Yurt dışı pazarlardaki daralmaya rağmen iç pazardan gelen talebin güçlü seyretmesi, yüksek sezonda otellerimizin doluluk oranlarının yüksek seviyelerde kalmasına katkı sağlıyor” dedi. Ağustos ayında Alanya’da turizm hareketliliğinin yoğun olduğunu ifade eden Özcan, “Otellerimizde doluluk oranları yüzde 90’ın üzerinde seyrediyor. İç pazarın yanı sıra başta Almanya ve Rusya olmak üzere Avrupa pazarlarından gelen talep de devam ediyor” diye konuştu. İç pazardaki yaklaşık yüzde 9’luk artışın sektör açısından önemli olduğunu vurgulayan Özcan, “İç pazardaki bu hareketlilik, yüksek sezonda doluluklarımıza doğrudan yansıyor. Eylül ayına ilişkin beklentilerimiz de olumlu. Farklı pazarlardan gelen talebi dengeli şekilde koruyarak sezonu güçlü bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Özcan, Alanya’nın uluslararası turizmdeki konumunu güçlendirmesi için pazar çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirterek, “Mevcut pazarlarımızı güçlendirirken yeni pazarlara da yönelmemiz, fiyat-performans avantajımızı korumamız ve rekabet gücümüzü artırmamız büyük önem taşıyor” dedi.

‘YERLİ TURİST ARTIŞI KAYBI TAMAMEN TELAFİ ETMİYOR’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli ise Antalya genelinde yabancı turist sayısındaki yaklaşık yüzde 7’lik gerilemeye karşılık iç pazardaki yüzde 9 civarındaki artışın turizm açısından önemli bir denge unsuru oluşturduğunu söyledi. Gencelli, “Antalya genelinde yabancı turist sayısında yaşanan yaklaşık yüzde 7'lik gerilemeye rağmen iç pazardaki hareketliliğin yüzde 9 civarında artması, turizm açısından önemli bir denge unsuru oluşturuyor. Bu hareketliliğin Alanya'ya da yansıdığını görüyoruz. Özellikle temmuz ayının ikinci yarısından itibaren yerli turist talebinde belirgin bir hareketlenme başladı. Ancak burada önemli bir noktayı özellikle vurgulamak gerekiyor: Yerli turistteki artış, yabancı pazarlardaki kaybı tamamen telafi etmiş değil. Alanya'nın turizm yapısı ağırlıklı olarak uluslararası pazarlara dayalı. Dolayısıyla yabancı turist sayısındaki düşüş, yalnızca otel doluluklarını değil; transferden restoranlara, günübirlik turlardan alışverişe kadar bütün turizm ekonomisini etkiliyor. Alanya'da temmuz ayı bizim açımızdan alışılmışın dışında bir dönem oldu. Yaklaşık 66 yıllık turizm tarihinde ilk kez temmuz ayında tesislerin genelinde beklenen tam doluluk seviyelerini göremedik. Temmuz ortasında bazı tesislerde doluluklar yüzde 70–80 seviyelerinde kalırken, ayın son haftasında özellikle sahil bandındaki tesislerde dolulukların yüzde 85–95 seviyelerine çıktığını, bazı otellerin ise hafta sonlarında yüzde 100'e ulaştığını gördük" dedi.

‘AĞUSTOS UMUT VERİYOR’

Ağustos ayına temmuzdan çok daha olumlu baktıklarını dile getiren Gencelli, mevcut rezervasyon hareketlerine göre Alanya’da yüksek doluluk beklediklerini söyledi. Gencelli, "Ağustos ayına ise temmuzdan çok daha olumlu bakıyoruz. Mevcut rezervasyon hareketlerine baktığımızda ağustosun Alanya için yüksek dolulukla geçmesini bekliyoruz. Ancak burada da ‘bütün Alanya yüzde 100 dolu’ demek doğru olmaz. Tesisin segmentine, lokasyonuna, hedef pazarına ve fiyat politikasına göre farklılıklar var. Dolayısıyla genel tabloyu yüzde 90'lar civarında güçlü bir doluluk olarak değerlendirmek daha gerçekçi. İç pazarın Alanya açısından bir başka önemli katkısı ise sadece otel doluluğu değil, şehir ekonomisine doğrudan katkısıdır. Yerli turist, özellikle konaklama dışındaki harcamalarda; restoran, kafe, plaj, alışveriş, araç kiralama, günübirlik turlar ve çeşitli aktivitelerde önemli bir hareketlilik yaratıyor. Bu nedenle iç pazarın büyümesini Alanya açısından olumlu karşılıyoruz. Fakat sektör olarak burada kısa vadeli bir rahatlamayla yetinmememiz gerekiyor. Asıl mesele turist sayısından çok, turist başına elde edilen gelirin ve işletmelerin karlılığının korunmasıdır. Yüksek doluluk tek başına başarı anlamına gelmiyor. Maliyetler çok yükseldi; enerji, personel, gıda, ulaşım ve finansman maliyetleri ciddi şekilde arttı. Buna karşılık döviz gelirlerinin aynı ölçüde artmaması, turizm işletmelerinin karlılığını baskılıyor" diye konuştu.

EYLÜL DE GÜÇLÜ GEÇEBİLİR

Alanya’nın önümüzdeki dönemde ağustos ve eylül aylarındaki güçlü talebi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Gencelli, aynı zamanda iç ve dış pazarı birlikte ele alan ve turizmi 12 aya yayacak güçlü bir strateji oluşturulması gerektiğini söyledi. Gencelli, "Antalya genelinde de sektör temsilcileri 2026'nın ilk yarısında geçen yılın gerisinde kalındığını ifade ediyor. Benim açımdan Alanya'nın önümüzdeki dönemde iki şeyi aynı anda yapması gerekiyor: Birincisi, ağustos ve eylül aylarındaki güçlü talebi en iyi şekilde değerlendirmek; ikincisi ise iç ve dış pazarı birlikte ele alan, sezonu 12 aya yayacak daha güçlü bir turizm stratejisi oluşturmak. Özellikle eylül ayı Alanya için çok önemli. Hava koşullarımız son derece uygun, deniz sıcaklığı yüksek ve destinasyonun doğal avantajları devam ediyor. Eğer doğru pazarlama yapılır ve fiyat rekabetçiliğimiz korunursa, eylülün de güçlü geçeceğine inanıyorum. Özetle; Alanya'da ağustos ayı temmuza göre çok daha güçlü görünüyor. İç pazardaki yüzde 9 civarındaki büyüme önemli bir destek sağlıyor ancak yabancı pazarlardaki kaybı tek başına kapatmaya yetmiyor. Bu nedenle bu yılı yalnızca “doluluk arttı mı, turist sayısı kaç oldu?” üzerinden değil; turist başına gelir, harcama, konaklama süresi, işletmelerin karlılığı ve turizmin yıl geneline yayılması açısından değerlendirmeliyiz. Alanya'nın geleceği açısından bizim hedefimiz yalnızca daha fazla turist getirmek değil; daha uzun kalan, daha fazla harcayan, destinasyondan memnun ayrılan ve tekrar gelen turist profilini oluşturmak olmalı” dedi.

‘İÇ PAZAR ARTIK ALTERNATİF DEĞİL, ANA PAZAR’

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Şükrü Cimrin de iç pazarın öneminin giderek arttığını söyledi. Cimrin, "İç pazar verilerini sayısal olarak değerlendirdiğimizde öneminin gitgide arttığını gözlemlemekteyiz. Bu önem destinasyonlar için ayrı tesisler için ise daha farklı bir anlam taşıyor. Özellikle pandemide yaşanan zorluklar sonrası turizmimizin toparlanması için büyük gayret sarfedildi ve yabancı misafir sayılarında rekorlar kırmaya başladık. Ancak bu rekorları kırarken artık turizm sadece belli aylarda sıkışmıyor, Bakanlığımızın ve TGA’nın vizyonu ile tüm yıl boyunca ülkemizin her yerine turist hareketi sağlanması öngörülüyor ve burada sadece deniz kum güneş değil 60 civarında farklı ürünle Türkiye’ye ziyaretçi çekiliyor. İç pazarda da gittikçe tatil kültürünün geliştiğini, ailelerin ve bireylerin yıl içinde birden fazla tatil talebinde bulunduğunu görüyoruz. Gelişen havayolu, karayolu trafiği ve ağının da bunda etkin olduğunu söyleyebiliriz. Bundan on yıl önce tesislerimizin önceliği yabancı tur operatörleri olurdu ve yaz aylarında kalan yerlerde yerli acente ve misafirler de kendilerine yer açmaya çalışırlardı. Ya da kriz anlarında iç pazar Avrupa’dan oluşan açığı kapatmak için başvurulan alternatif pazar gibi görülürdü. Bugün geldiğimiz noktada Türk tur operatörlerimiz ve acentelerimiz tesisler nezdinde yabancı tur operatörleri ile aynı öneme sahiptirler ve benzer fiyat, erken rezervasyon ön ödeme veya garanti koşulları ile bir yıl öncesinden karşılıklı kapsamlı anlaşmalar yapılmaktadır. İç pazar aynı Almanya, İngiltere ya da Rusya gibi ayrı bir kaynak pazar olarak görülmekte ve yaklaşılmaktadır. Tesislerimiz iç pazar için belli bir kontenjan ayırmakta ve bu doluluğa ulaşmak için çaba göstermektedirler. Hatta bazı tesislerimiz sadece iç pazarla çalışmaktadır.

ALANYA’DA ULAŞIM VURGUSU

İç pazardan daha fazla pay almanın yalnızca yaz turizmine odaklanmakla mümkün olmayacağını belirten Cimrin, "İç pazardan daha fazla pay almanın yolu da, sadece yaz turizminden gelecek misafire odaklanarak değil, kültür, etkinlik, gastronomi, sağlık, sanat, eğlence gibi değerler üzerine uzun vadeli çalışmak ve sunduğumuz ürün ve verdiğimiz servisin kalitesini dünya standartlarına ve kendimize özgün bir vizyon geliştirmek ve buna bağlı kalmaktan geçiyor. Ayrıca Alanya’ya ulaşımın ana kaynağı Antalya ve Gazipaşa Havalimanları ve otoban inşaatı da Alanya turizmi için büyük önem taşıyor. Ama daha önemlisi kentimize gelen yerli misafirlerin kendi araçlarına ihtiyaç duymadan gerek şehir içi gerekse cazibe merkezlerine rahatça ulaşabilecekleri kullanıcı dostu ve güvenli bir yerel ulaşım ağını oluşturmamızdır" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi