Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı iddiası

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örneği alındığı öne sürüldü. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, örneklerin alındığını doğrularken bunların dosyada daha önce tespit edilen DNA profilleriyle karşılaştırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in 2024 yılında kaybolmasının ardından cansız bedeninin Van Gölü kıyısında bulunmasıyla başlayan soruşturmada DNA incelemeleri sürüyor.

Amida Haber’in aktardığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örneği alındı.

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut da DNA örneklerinin alındığını doğruladı. Karabulut, alınan numunelerin soruşturma dosyasında daha önce elde edilen DNA profilleriyle karşılaştırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında alınan DNA örneklerinin dosyadaki mevcut profillerle karşılaştırılmasının sonuçları önem taşıyor.

Bir kişiden soruşturma kapsamında DNA örneği alınması, tek başına o kişi hakkında suç isnadı bulunduğu veya olayla bağlantısının tespit edildiği anlamına gelmiyor. Adli inceleme sonucunda DNA profillerinin eşleşip eşleşmediğinin belirlenmesi bekleniyor.

DOSYADA 195 KİŞİNİN DNA PROFİLİ KARŞILAŞTIRMAYA ALINDI

Rojin Kabaiş soruşturmasında daha önce de geniş kapsamlı DNA çalışması yürütüldü.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin Kasım 2025'te yaptığı açıklamaya göre, Kabaiş'in bulunduğu noktadan morga götürülmesi sırasında cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilerin de aralarında bulunduğu DNA karşılaştırmalarında sayı 195'e kadar çıktı.

Yurt ve üniversitede görev yapan güvenlik personelinden de örnekler alındığı açıklanmıştı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve 2025 yılında dosyaya giren rapora ilişkin baroların yaptığı açıklamalarda ise Kabaiş'in bedeninden iki farklı erkeğe ait DNA profili elde edildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından söz konusu profillerin kime ait olduğunun belirlenmesine yönelik incelemeler soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.

ROJİN KABAİŞ 18 GÜN BOYUNCA ARANDI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.

Kabaiş'in bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar 18 gün sürdü. Genç öğrencinin cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde, Van Gölü kıyısında bulundu.

Cenazesi yapılan işlemlerin ardından memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

SORUŞTURMA UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma, adli tıp incelemeleri ve DNA bulgularıyla birlikte farklı aşamalardan geçti.

Van ve Diyarbakır baroları süreç içerisinde soruşturmanın genişletilmesine yönelik çeşitli taleplerde bulundu. Diyarbakır Barosu, Mayıs 2026'da yaptığı açıklamada dosyayla ilgili Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşüldüğünü ve aile ile avukatların soruşturma kapsamında yerine getirilmesini istedikleri işlemleri aktardığını duyurdu.

Van Barosu tarafından Temmuz 2026'da yapılan açıklamada da soruşturma sürecindeki hukuki girişimler ve eksik olduğu değerlendirilen işlemler yeniden gündeme getirildi.

Rektör Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli'den alındığı belirtilen DNA örneklerinin mevcut profillerle karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkacak bulguların soruşturma dosyasına nasıl yansıyacağı bekleniyor.

HAMDULLAH ŞEVLİ KİMDİR?

Prof. Dr. Hamdullah Şevli, akademisyen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörüdür. Üniversitedeki akademik ve idari görevlerinin ardından rektörlük görevine getirilen Şevli, kurumun yönetiminden sorumlu isim olarak görev yapıyor.

Şevli'nin adı Rojin Kabaiş'in ölümünün ardından yürütülen süreçte üniversite yönetimine yönelik tartışmalar nedeniyle daha önce de kamuoyunun gündemine geldi. Son olarak kendisinden DNA örneği alındığı bilgisi soruşturmadaki yeni gelişmeler arasına girdi. DNA örneğinin alınmış olması tek başına Şevli hakkında herhangi bir suçlama veya olayla bağlantı tespit edildiği anlamına gelmiyor.