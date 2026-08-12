AK Parti Manavgat İlçe Teşkilatında yeni dönem resmen başladı. Niyazi Ünal'dan boşalan ilçe başkanlığı koltuğuna, Antalya Büyükşehir ve Manavgat Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Öz getirildi.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, atama süreci öncesinde ilçe teşkilatında bir temayül yoklaması gerçekleştirildi. Bu yoklamanın ardından öne çıkan üç isim olan Süleyman Öz, Hasan Ali Öz ve Ali Rıza Öner, görüşmeler yapılmak üzere Ankara'ya, AK Parti Genel Merkezi'ne davet edildi.

GENEL MERKEZDE KRİTİK GÖRÜŞME

Başkentteki temaslara AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de katıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçe başkanlığı görevinin Süleyman Öz'e verilmesi kararlaştırıldı. Yeni başkana görevlendirme yazısı bizzat Ahmet Büyükgümüş tarafından tebliğ edildi. Öz'ün kısa süre içinde yeni ilçe yönetim kurulunu oluşturması bekleniyor.

TEMAYÜL YOKLAMASI VE ATAMA SÜRECİ

Siyasi partilerde teşkilat içi eğilimi belirlemek amacıyla yapılan temayül yoklamaları, genel merkezin atama kararlarında önemli bir referans kabul ediliyor. Manavgat özelinde de tabanın beklentilerini ölçmek üzere işletilen bu sürecin ardından, halihazırda meclis üyeliği görevlerini yürüten ve yerel yönetim tecrübesi bulunan Öz'ün tercih edilmesi öne çıkan bir detay oldu. Yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte ilçedeki siyasi çalışmaların yeniden ivme kazanacağı ifade ediliyor.