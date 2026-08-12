Antalya'nın Elmalı ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan güneş enerjisi ve enerji depolama tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci resmen başladı. Kocapınar Mahallesi sınırları içinde yer alan mera vasıflı arazide kurulacak tesis için bölge halkının görüşlerine başvurulacak.

Antalya Körfez'in aktardığı bilgilere göre, Call Enerji A.Ş. tarafından yapılması planlanan Antalya-2 DEPGES projesi, 20 MWp gücünde bir güneş enerjisi santrali ile 20 MWh kapasiteli enerji depolama tesisini kapsıyor. Tapu kayıtlarında 10 milyon 722 bin 173 metrekarelik mera alanı olarak geçen 105 ada 458 parselin 29,94 hektarlık bölümü bu proje için ayrıldı. ÇED raporunun ise Leora Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından hazırlandığı bildirildi.

PROJE ALANI VE MERA DETAYI

İlanda yer alan verilere göre, projenin parselin tamamını kapsamadığı, tahsis edilen 29,94 hektarlık proje alanının 10,72 milyon metrekarelik toplam tapu alanının sadece belirli bir bölümünü oluşturduğu ifade ediliyor. Kocapınar yerleşimine yakın konumdaki bu alanın mera vasfında olması, tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkı açısından projenin çevresel etkilerini daha da önemli hale getiriyor.

ÇED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÇED Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesi uyarınca, yöre halkını projenin detayları hakkında bilgilendirmek ve olası itirazları kayıt altına almak amacıyla resmi bir toplantı organize edilecek. Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı, 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Görüşmelerin, Elmalı'nın Gündoğan Mahallesi 1. Göçmen Sokak numara 2'de bulunan Nur Pastanesi'nde yapılacağı açıklandı.