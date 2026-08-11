Antalya'da yaşayan heykel sanatçısı Seyhan Erdem, endüstriyel üretimde metalleri birleştirmek amacıyla kullanılan E-ark kaynak tekniğini, heykel üretiminin temel yöntemi haline getirdi. Geleneksel döküm tekniklerinden farklı olarak binlerce mikro kaynak puntasını katman katman işleyerek eserlerini oluşturan Erdem, geliştirdiği teknikle metali yeniden şekillendiriyor.

ERİYEN METAL HAREKETLERİ İLHAM OLDU

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 2013 yılında mezun olduğunu belirten Seyhan Erdem, uzun yıllar taş, ahşap, metal ve modelleme teknikleriyle çalıştığını söyledi. Metal malzemeyle çalışırken eriyen metalin hareketlerinin kendisine ilham verdiğini anlatan Erdem, endüstride iki metali birleştirmek için kullanılan E-ark kaynak tekniğini zamanla heykellerinin ana üretim yöntemine dönüştürdüğünü ifade etti.

'METALLERİ ERİTEREK HEYKELLER OLUŞTURMAYA BAŞLADIM'

Eserlerini geleneksel döküm yöntemi yerine kaynak tekniğiyle oluşturduğunu dile getiren Erdem, "Normal koşullarda E-ark kaynak tekniği metalleri birleştirme tekniği olarak bilinir. Bense bu yöntemi heykellerimin temel pratiğindeki teknik olarak kullanmaya başladım. Böylece bütün metalleri eriterek heykeller oluşturmaya başladım. Bu teknik bir punta ile başlıyor, binlerce puntanın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Her bir puntayı bir piksel olarak düşünün. Tıpkı 3D yazıcı gibi mikro düzeyde işliyor, parça parça eklenerek bütüne ulaşıyor" dedi.

'ATEŞTE RESİM YAPMAK GİBİ'

Kaynak tekniğinin yüksek sıcaklık ve sabır gerektirdiğini belirten Erdem, "Metalin 1400 ila 1600 derecede eriyen bir hali var. Bu ısıyı kontrol etmek ve bu sıcaklığa dayanmak gerçekten sabır istiyor. Bu süreç benim için ateşte resim yapmak gibi geliyor" diye konuştu. Heykellerinin ağırlıklı olarak koleksiyonerler ve sanat galerileri tarafından ilgi gördüğünü kaydeden Erdem, "Şu anki hedefim bu teknikle hazırladığım eserlerden oluşan bir sergi açarak çalışmalarımı daha geniş kitlelere ve dünyaya tanıtmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA