Alanya’nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) kongresini bugün gerçekleştirdi. Esma Abla Yöresel Alanya Ev Mutfağı’nda gerçekleştirilen kongreye katılım oldukça yoğun oldu. Kongrenin divan başkanlığını Tarihçi, Araştırmacı Yazar Oğuz Korum, divan başkan yardımcılığını Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, divan katip üyeliğini de Ercan Arıkan yaptı. Yasin Gökçe, kongrede derneğin yeni başkanı seçildi.



‘ALANYA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Yasin Gökçe, “2007 yılından beri elektronik sektöründe faaliyet gösteriyorum. İki dönemdir de ALKOD’un yönetiminde yer alıyordum. Bu dönem kıymetli üyelerimizin takdiriyle yönetim kurulu başkanlığına seçildik. Faaliyetlerimize hızlı bir şekilde başlayacağız. Daha önceki faaliyetlerimizin üzerine koyarak, çevre alanında, yardımlaşma ve dayanışma alanında birlik ve beraberliğimizi arttırarak Alanya için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız” dedi. (Ramazan ÖZDEMİR)