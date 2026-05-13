Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, haftalık yönetim kurulu toplantısını İlçe Başkanı Burhan Dündar başkanlığında parti binasında gerçekleştirdi. Teşkilat mensuplarının yoğun katılım gösterdiği toplantıda, Alanya’nın yerel sorunları ve partinin gelecekteki faaliyet planları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

MAHALLE VE ESNAF ZİYARETLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Toplantının ana gündem maddesini mahalle bazlı çalışmalar ve halkla temas oluşturdu. Vatandaş ziyaretleri ve esnaf buluşmalarının takvimini netleştiren teşkilat, Alanya’nın her noktasında varlık göstermeyi hedefliyor. Teşkilat programlarının koordinasyonunun sağlandığı görüşmelerde, birlik ve beraberlik mesajı ön plana çıktı.

İlçe Başkanı Burhan Dündar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada siyaset anlayışlarının temelinde halkın sorunlarına çözüm üretmek olduğunu vurguladı. Dündar, şu ifadeleri kullandı: “Bizler sadece siyaset yapan değil, milletin derdiyle dertlenen bir anlayışın temsilcileriyiz. Alanya’mızın sorunlarını yerinde tespit edip çözüm önerilerimizi halkımızla birlikte oluşturmaya devam edeceğiz. Teşkilatımız her geçen gün daha da güçleniyor.”

Toplantının son bölümünde, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek saha faaliyetlerinin stratejik planlaması yapıldı. Alanya’nın geleceği için kararlılık mesajı veren yönetim kurulu üyeleri, vatandaşlarla daha sık bir araya gelerek yerel sorunların takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

